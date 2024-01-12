Находящийся в розыске мигрант прикинулся другим человек, но попался в Кургане

Мужчина пытался получить освобождение из отдела полиции взяткой в размере 46 тысяч рублей Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Кургане завершилось расследование уголовного дела против иностранца, который был причастен к незаконному обороту наркотиков и находился в федеральном розыске. Он выдавал себя за другого человека и пытался дать взятку сотруднику уголовного розыска. Информация об этом размещена в telegram-канале СУ СК РФ по Курганской области.

«Завершено расследование уголовного дела в отношении гражданина среднеазиатской республики, обвиняемого в покушение на дачу взятки. <…> Ранее он был остановлен сотрудниками ДПС. В предоставленных документах имелись сведения о его постановке на миграционный учет в Республике Татарстан. В отделе полиции выяснилось, что он представился данными другого человека», — пишет ведомство. Отмечается, что иностранец предложил сотруднику угрозыска 46 тысяч рублей за свое освобождение, но полицейский отказался.

Кроме этого, в канале ведомства указано, что по ходатайству следователя суд заключил обвиняемого под стражу. Сообщается, что следствие по делу завершено, а обвинительное заключение утверждено. На данный момент уголовное дело, по данным СУ СК, было направлено в суд для рассмотрения.

Ранее URA.RU писало курганские следователи возбудили уголовное дело на мигранта с чужими документами, который пытался подкупить полицейского. Сообщалось, что иностранцу грозит до восьми лет лишения свободы за покушение на дачу взятки должностному лицу.