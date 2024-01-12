Генконсульство РФ подтвердило факт гибели россиянки в Кемере

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Виды Лимассола, Гирне, Куриона и Продромоса. ТРСК и Республика Кипр, турция, турецкий флаг, гирне
Российская туристка Надежда Ярыгина погибла в турецком городе Кемер Фото:

Подтвердилась информация о гибели российской туристки Надежды Ярыгиной в турецком городе Кемер. Об этом рассказали в генеральном консульстве России в Анталье.

«Генеральное консульство России в Анталье подтвердило информацию об обнаружении в Турции тела пропавшей туристки из Кирова», — сообщает ТАСС. В Кемере спасатели обнаружили тело российской туристки, которая была объявлена пропавшей.

Предположительно, она скатилась со скалы во время прогулки. 40-летняя Надежда Ярыгина приехала отдохнуть в Турцию в конце декабря, но 4 января ушла в горы и не вернулась. Поисковая операция проводилась совместно с турецкими спасателями и добровольцами, передает RT.

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Подтвердилась информация о гибели российской туристки Надежды Ярыгиной в турецком городе Кемер. Об этом рассказали в генеральном консульстве России в Анталье. «Генеральное консульство России в Анталье подтвердило информацию об обнаружении в Турции тела пропавшей туристки из Кирова», — сообщает ТАСС. В Кемере спасатели обнаружили тело российской туристки, которая была объявлена пропавшей. Предположительно, она скатилась со скалы во время прогулки. 40-летняя Надежда Ярыгина приехала отдохнуть в Турцию в конце декабря, но 4 января ушла в горы и не вернулась. Поисковая операция проводилась совместно с турецкими спасателями и добровольцами, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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