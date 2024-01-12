Генконсульство РФ подтвердило факт гибели россиянки в Кемере

Подтвердилась информация о гибели российской туристки Надежды Ярыгиной в турецком городе Кемер. Об этом рассказали в генеральном консульстве России в Анталье.
«Генеральное консульство России в Анталье подтвердило информацию об обнаружении в Турции тела пропавшей туристки из Кирова», — сообщает ТАСС. В Кемере спасатели обнаружили тело российской туристки, которая была объявлена пропавшей.
Предположительно, она скатилась со скалы во время прогулки. 40-летняя Надежда Ярыгина приехала отдохнуть в Турцию в конце декабря, но 4 января ушла в горы и не вернулась. Поисковая операция проводилась совместно с турецкими спасателями и добровольцами, передает RT.
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