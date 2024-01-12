В Омске опровергли отмену концерта Лолиты из-за казаков

Отмена концерта певицы Лолиты Милявской в Омске не связана с обращением казаков. Областное министерство культуры опровергло эту информацию и объяснило, что отсутствие договора на предоставление зала стало причиной отмены мероприятия.
«По поводу проведения концерта Лолиты Милявской в Омске министерство культуры Омской области сообщает следующее. Договор на предоставление зала подписан не был, билеты в кассах Омской филармонии не продаются», — передает сообщение министерства РИА Новости. Там добавили, что концерт был запланирован на 27 марта.
Сообщалось, что казаки написали открытое письмо, заявляя о своем противодействии пропаганде сексуальных извращений и непонимании, почему в городе проводится концерт Лолиты, которая посетила «голую вечеринку» блогера Анастасии Ивлеевой. В результате в соцсетях появилась информация о том, что концерт был отменен именно после обращения казаков.
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