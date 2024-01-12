Россиянам рекомендовали воздержаться от поездок в Йемен

12 января 2024 в 19:45 Размер текста - 17 +

Россияне должны воздержаться от поездок в Йемен, заявили в посольстве РФ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Военная операция США и Великобритании против хуситов Россиянам рекомендуется воздержаться от путешествий в Йемен в связи с кризисом, который продолжает развиваться в этой стране. Об этом рассказали в посольстве РФ в Йемене. «С начала военно-политического кризиса в Йемене МИД России рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в эту страну», — передает сообщение посольства ТАСС. Там добавили, что в настоящее время на территории Йемена могут находиться несколько сотен российских граждан. На утро 12 января в посольство не поступила информация о пострадавших российских гражданах в результате ночных ударов США и Великобритании по Йемену. Эти атаки угрожают обострению гуманитарной ситуации в стране, заключили в посольстве. США и Великобритания совершили удары по различным объектам в Йемене, включая международный аэропорт Саны, ночью 12 января. Причиной послужило то, что боевики обстреливали торговые суда в Красном море. Это привело к заявлению России о проведении экстренного заседания Совета Безопасности ООН. МИД РФ осудил удары, считая, что эскалация конфликта представляет угрозу мировой безопасности.

Россиянам рекомендуется воздержаться от путешествий в Йемен в связи с кризисом, который продолжает развиваться в этой стране. Об этом рассказали в посольстве РФ в Йемене. «С начала военно-политического кризиса в Йемене МИД России рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в эту страну», — передает сообщение посольства ТАСС. Там добавили, что в настоящее время на территории Йемена могут находиться несколько сотен российских граждан. На утро 12 января в посольство не поступила информация о пострадавших российских гражданах в результате ночных ударов США и Великобритании по Йемену. Эти атаки угрожают обострению гуманитарной ситуации в стране, заключили в посольстве. США и Великобритания совершили удары по различным объектам в Йемене, включая международный аэропорт Саны, ночью 12 января. Причиной послужило то, что боевики обстреливали торговые суда в Красном море. Это привело к заявлению России о проведении экстренного заседания Совета Безопасности ООН. МИД РФ осудил удары, считая, что эскалация конфликта представляет угрозу мировой безопасности.