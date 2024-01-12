Россиянам рекомендовали воздержаться от поездок в Йемен

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Россияне должны воздержаться от поездок в Йемен, заявили в посольстве РФ Фото:
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Россиянам рекомендуется воздержаться от путешествий в Йемен в связи с кризисом, который продолжает развиваться в этой стране. Об этом рассказали в посольстве РФ в Йемене.

«С начала военно-политического кризиса в Йемене МИД России рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в эту страну», — передает сообщение посольства ТАСС. Там добавили, что в настоящее время на территории Йемена могут находиться несколько сотен российских граждан.

На утро 12 января в посольство не поступила информация о пострадавших российских гражданах в результате ночных ударов США и Великобритании по Йемену. Эти атаки угрожают обострению гуманитарной ситуации в стране, заключили в посольстве.

США и Великобритания совершили удары по различным объектам в Йемене, включая международный аэропорт Саны, ночью 12 января. Причиной послужило то, что боевики обстреливали торговые суда в Красном море. Это привело к заявлению России о проведении экстренного заседания Совета Безопасности ООН. МИД РФ осудил удары, считая, что эскалация конфликта представляет угрозу мировой безопасности.

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Россиянам рекомендуется воздержаться от путешествий в Йемен в связи с кризисом, который продолжает развиваться в этой стране. Об этом рассказали в посольстве РФ в Йемене. «С начала военно-политического кризиса в Йемене МИД России рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в эту страну», — передает сообщение посольства ТАСС. Там добавили, что в настоящее время на территории Йемена могут находиться несколько сотен российских граждан. На утро 12 января в посольство не поступила информация о пострадавших российских гражданах в результате ночных ударов США и Великобритании по Йемену. Эти атаки угрожают обострению гуманитарной ситуации в стране, заключили в посольстве. США и Великобритания совершили удары по различным объектам в Йемене, включая международный аэропорт Саны, ночью 12 января. Причиной послужило то, что боевики обстреливали торговые суда в Красном море. Это привело к заявлению России о проведении экстренного заседания Совета Безопасности ООН. МИД РФ осудил удары, считая, что эскалация конфликта представляет угрозу мировой безопасности.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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