Продюсер Фадеев анонсировал новую песню вместе с Григорием Лепсом. Фото

Новая песня Максима Фадеева и Григория Лепса «Брат» выйдет 19 января
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Концерт Григория Лепса в МВЦ Екатеринбург-Экспо. Екатеринбург, лепс григорий, концерт григория лепса
Максим Фадеев готовит новый совместный трек с Григорием Лепсом Фото:

Продюсер Максим Фадеев, родившийся в Кургане, анонсировал новую совместную песню с Григорием Лепсом. Об этом музыканты сообщили в своих социальных сетях.

«Григорий Лепс м Максим Фадеев — «Брат». Премьера песни — 19 января», — пишет Григорий Лепс в своей группе в социальной сети «ВКонтакте.

В комментариях под постом слушатели пишут, что ожидают новую песню, так как им понравился их старая композиция «Орлы или вороны». К данной песне Максим Фадеев выпустил клип о своей юности, который он снял в Кургане. В telegram-канале продюсера подписчики также ожидают премьеру песни.

Ранее URA.RU писало, что продюсер Максим Фадеев готовит совместный проект с Instasamka. Их совместная фотография вызвала обсуждение среди поклонников обоих музыкантов.

Обложка новой совместной песни Фадеева и Лепса
Обложка новой совместной песни Фадеева и Лепса
Фото:

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Продюсер Максим Фадеев, родившийся в Кургане, анонсировал новую совместную песню с Григорием Лепсом. Об этом музыканты сообщили в своих социальных сетях. «Григорий Лепс м Максим Фадеев — «Брат». Премьера песни — 19 января», — пишет Григорий Лепс в своей группе в социальной сети «ВКонтакте. В комментариях под постом слушатели пишут, что ожидают новую песню, так как им понравился их старая композиция «Орлы или вороны». К данной песне Максим Фадеев выпустил клип о своей юности, который он снял в Кургане. В telegram-канале продюсера подписчики также ожидают премьеру песни. Ранее URA.RU писало, что продюсер Максим Фадеев готовит совместный проект с Instasamka. Их совместная фотография вызвала обсуждение среди поклонников обоих музыкантов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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