Продюсер Фадеев анонсировал новую песню вместе с Григорием Лепсом. Фото

Новая песня Максима Фадеева и Григория Лепса «Брат» выйдет 19 января

12 января 2024 в 20:07 Размер текста - 17 +

Максим Фадеев готовит новый совместный трек с Григорием Лепсом Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Продюсер Максим Фадеев, родившийся в Кургане, анонсировал новую совместную песню с Григорием Лепсом. Об этом музыканты сообщили в своих социальных сетях. «Григорий Лепс м Максим Фадеев — «Брат». Премьера песни — 19 января», — пишет Григорий Лепс в своей группе в социальной сети «ВКонтакте. В комментариях под постом слушатели пишут, что ожидают новую песню, так как им понравился их старая композиция «Орлы или вороны». К данной песне Максим Фадеев выпустил клип о своей юности, который он снял в Кургане. В telegram-канале продюсера подписчики также ожидают премьеру песни. Ранее URA.RU писало, что продюсер Максим Фадеев готовит совместный проект с Instasamka. Их совместная фотография вызвала обсуждение среди поклонников обоих музыкантов. Обложка новой совместной песни Фадеева и Лепса Фото: telegram-канал «Макс Фадеев»

Продюсер Максим Фадеев, родившийся в Кургане, анонсировал новую совместную песню с Григорием Лепсом. Об этом музыканты сообщили в своих социальных сетях. «Григорий Лепс м Максим Фадеев — «Брат». Премьера песни — 19 января», — пишет Григорий Лепс в своей группе в социальной сети «ВКонтакте. В комментариях под постом слушатели пишут, что ожидают новую песню, так как им понравился их старая композиция «Орлы или вороны». К данной песне Максим Фадеев выпустил клип о своей юности, который он снял в Кургане. В telegram-канале продюсера подписчики также ожидают премьеру песни. Ранее URA.RU писало, что продюсер Максим Фадеев готовит совместный проект с Instasamka. Их совместная фотография вызвала обсуждение среди поклонников обоих музыкантов.