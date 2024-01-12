Продюсер Максим Фадеев, родившийся в Кургане, анонсировал новую совместную песню с Григорием Лепсом. Об этом музыканты сообщили в своих социальных сетях.
«Григорий Лепс м Максим Фадеев — «Брат». Премьера песни — 19 января», — пишет Григорий Лепс в своей группе в социальной сети «ВКонтакте.
В комментариях под постом слушатели пишут, что ожидают новую песню, так как им понравился их старая композиция «Орлы или вороны». К данной песне Максим Фадеев выпустил клип о своей юности, который он снял в Кургане. В telegram-канале продюсера подписчики также ожидают премьеру песни.
Ранее URA.RU писало, что продюсер Максим Фадеев готовит совместный проект с Instasamka. Их совместная фотография вызвала обсуждение среди поклонников обоих музыкантов.
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