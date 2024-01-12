«Столото» ищет жителя ХМАО, который выиграл полмиллиона в лотерее

13 января 2024 в 13:15 Размер текста - 17 +

Житель ХМАО до сих пор не забрал лотерейный выигрыш в полмиллиона рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Житель ХМАО, который выиграл почти полмиллиона рублей в новогодней лотерее 2024 года, еще не забрал свои деньги. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Столото». «Житель ХМАО, выигравший в новогоднем тираже 454 545 тысяч рублей, пока не оформил свой выигрыш. Общий срок обращения для получения выигрышей — около трех с половиной лет с даты проведения тиража. По истечении трех с половиной лет все невостребованные выигрыши в полном объеме перечисляются в бюджет РФ», — следует из сообщения.



Всего в регионе раскупили 146 368 билетов новогоднего тиража. Суммарно югорчане выиграли более 28 миллионов рублей. Одному из участников посчастливилось стать обладателем новогоднего миллиона, однако он тоже еще не обратился за выигрышем.

Житель ХМАО, который выиграл почти полмиллиона рублей в новогодней лотерее 2024 года, еще не забрал свои деньги. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Столото». «Житель ХМАО, выигравший в новогоднем тираже 454 545 тысяч рублей, пока не оформил свой выигрыш. Общий срок обращения для получения выигрышей — около трех с половиной лет с даты проведения тиража. По истечении трех с половиной лет все невостребованные выигрыши в полном объеме перечисляются в бюджет РФ», — следует из сообщения. Всего в регионе раскупили 146 368 билетов новогоднего тиража. Суммарно югорчане выиграли более 28 миллионов рублей. Одному из участников посчастливилось стать обладателем новогоднего миллиона, однако он тоже еще не обратился за выигрышем.