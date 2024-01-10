Житель ХМАО, который стал лотерейным миллионером на Новый год, не пришел за деньгами

Житель ХМАО, выигравший миллион рублей в новогодней лотерее 2024 года, не обратился за деньгами. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Столото».
«Житель ХМАО, выигравший в новогоднем тираже „Русского лото“ 1 миллион рублей, пока не оформил свой выигрыш. Общий срок обращения для получения выигрышей — около трех с половиной лет с даты проведения тиража. По истечении трех с половиной лет все невостребованные выигрыши в полном объеме перечисляются в бюджет РФ», — рассказали в пресс-службе.
Всего в регионе раскупили 146 368 билетов новогоднего тиража. Суммарно югорчане выиграли более 28 миллионов рублей.
Ранее URA.RU сообщало, что жители ХМАО за последние пять лет выиграли более 160 миллионов рублей в новогодней лотерее. За пять лет 18 участников стали лотерейными миллионерами.
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