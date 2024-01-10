10 января 2024

Житель ХМАО, который стал лотерейным миллионером на Новый год, не пришел за деньгами

Победитель новогодней лотереи из ХМАО еще не забрал свой миллион
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Пермь , купюры, пачка денег, пять тысяч, деньги
Житель ХМАО до сих пор не забрал выигранный в лотерее миллион рублей Фото:

Житель ХМАО, выигравший миллион рублей в новогодней лотерее 2024 года, не обратился за деньгами. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Столото».

«Житель ХМАО, выигравший в новогоднем тираже „Русского лото“ 1 миллион рублей, пока не оформил свой выигрыш. Общий срок обращения для получения выигрышей — около трех с половиной лет с даты проведения тиража. По истечении трех с половиной лет все невостребованные выигрыши в полном объеме перечисляются в бюджет РФ», — рассказали в пресс-службе.

Всего в регионе раскупили 146 368 билетов новогоднего тиража. Суммарно югорчане выиграли более 28 миллионов рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что жители ХМАО за последние пять лет выиграли более 160 миллионов рублей в новогодней лотерее. За пять лет 18 участников стали лотерейными миллионерами.

Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Житель ХМАО, выигравший миллион рублей в новогодней лотерее 2024 года, не обратился за деньгами. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Столото». «Житель ХМАО, выигравший в новогоднем тираже „Русского лото“ 1 миллион рублей, пока не оформил свой выигрыш. Общий срок обращения для получения выигрышей — около трех с половиной лет с даты проведения тиража. По истечении трех с половиной лет все невостребованные выигрыши в полном объеме перечисляются в бюджет РФ», — рассказали в пресс-службе. Всего в регионе раскупили 146 368 билетов новогоднего тиража. Суммарно югорчане выиграли более 28 миллионов рублей. Ранее URA.RU сообщало, что жители ХМАО за последние пять лет выиграли более 160 миллионов рублей в новогодней лотерее. За пять лет 18 участников стали лотерейными миллионерами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...