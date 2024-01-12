Ольга Серябкина едет в Курган на закрытое мероприятие. Видео

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Концерт Ольги Серябкиной на двухлетие тц Veer Mall. Екатеринбург, серябкина ольга
Ольгу Серябкину пригласили на закрытое мероприятие в Кургане Фото:

Исполнительца Ольга Серябкина (участника группы Serebro) едет в Курган на закрытое частное мероприятие. Об этом певица сообщила на своей личной странице в социальной сети «ВКонтакте».

«У меня уже прошел первый концерт в этом году. Завтра (13 января — прим. ред. URA.RU) лечу в Курган», — рассказала Серябкина.

Корреспонденту URA.RU информацию подтвердила одна из сотрудниц, которая работает с Серябкиной. Девушка пояснила журналисту, что певица посетит одно из частных мероприятий в городе. Дополнительную информацию журналисту не раскрыли.

Ранее URA.RU писало, что продюсер из Кургана Максим Фадеев анонсировал новую песню вместе с Григорием Лепсом. Премьера новой композиции состоится 19 января.

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Исполнительца Ольга Серябкина (участника группы Serebro) едет в Курган на закрытое частное мероприятие. Об этом певица сообщила на своей личной странице в социальной сети «ВКонтакте». «У меня уже прошел первый концерт в этом году. Завтра (13 января — прим. ред. URA.RU) лечу в Курган», — рассказала Серябкина. Корреспонденту URA.RU информацию подтвердила одна из сотрудниц, которая работает с Серябкиной. Девушка пояснила журналисту, что певица посетит одно из частных мероприятий в городе. Дополнительную информацию журналисту не раскрыли. Ранее URA.RU писало, что продюсер из Кургана Максим Фадеев анонсировал новую песню вместе с Григорием Лепсом. Премьера новой композиции состоится 19 января.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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