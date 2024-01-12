Исполнительца Ольга Серябкина (участника группы Serebro) едет в Курган на закрытое частное мероприятие. Об этом певица сообщила на своей личной странице в социальной сети «ВКонтакте».
«У меня уже прошел первый концерт в этом году. Завтра (13 января — прим. ред. URA.RU) лечу в Курган», — рассказала Серябкина.
Корреспонденту URA.RU информацию подтвердила одна из сотрудниц, которая работает с Серябкиной. Девушка пояснила журналисту, что певица посетит одно из частных мероприятий в городе. Дополнительную информацию журналисту не раскрыли.
Ранее URA.RU писало, что продюсер из Кургана Максим Фадеев анонсировал новую песню вместе с Григорием Лепсом. Премьера новой композиции состоится 19 января.
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