Ольга Серябкина едет в Курган на закрытое мероприятие. Видео

12 января 2024 в 21:19 Размер текста - 17 +

Ольгу Серябкину пригласили на закрытое мероприятие в Кургане Фото: Размик Закарян © URA.RU Исполнительца Ольга Серябкина (участника группы Serebro) едет в Курган на закрытое частное мероприятие. Об этом певица сообщила на своей личной странице в социальной сети «ВКонтакте». «У меня уже прошел первый концерт в этом году. Завтра (13 января — прим. ред. URA.RU) лечу в Курган», — рассказала Серябкина. Корреспонденту URA.RU информацию подтвердила одна из сотрудниц, которая работает с Серябкиной. Девушка пояснила журналисту, что певица посетит одно из частных мероприятий в городе. Дополнительную информацию журналисту не раскрыли. Ранее URA.RU писало, что продюсер из Кургана Максим Фадеев анонсировал новую песню вместе с Григорием Лепсом. Премьера новой композиции состоится 19 января.

Исполнительца Ольга Серябкина (участника группы Serebro) едет в Курган на закрытое частное мероприятие. Об этом певица сообщила на своей личной странице в социальной сети «ВКонтакте». «У меня уже прошел первый концерт в этом году. Завтра (13 января — прим. ред. URA.RU) лечу в Курган», — рассказала Серябкина. Корреспонденту URA.RU информацию подтвердила одна из сотрудниц, которая работает с Серябкиной. Девушка пояснила журналисту, что певица посетит одно из частных мероприятий в городе. Дополнительную информацию журналисту не раскрыли. Ранее URA.RU писало, что продюсер из Кургана Максим Фадеев анонсировал новую песню вместе с Григорием Лепсом. Премьера новой композиции состоится 19 января.