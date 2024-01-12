Власти рассказали, как накажут проблемных тюменских перевозчиков

В Тюмени власти накажут перевозчиков штрафами

12 января 2024 в 20:52 Размер текста - 17 +

Власти будут штрафовать проблемных перевозчиков Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Проблемы с автобусами в Тюмени Власти могут оштрафовать тюменских перевозчиков, которые не выполняют условия контракта. Об этом во время прямой линии заявил глава городского департамента транспорта Евгений Сорокин, эфир транслировался в соцсети «ВКонтакте». «Нашими муниципальными контрактами предусмотрены штрафные санкции, которые могут применяться к перевозчикам. Мы проводим регулярные оперативные совещания с перевозчиками, чтобы выровнять ситуацию. Сегодня проводили расширенное совещание, где обозначил все вопросы, которые накопились. Дали им небольшое количество времени, чтобы они устранили все причины по выходу техники. Все обещали выровняться, чтобы выход техники увеличился до 100%», — рассказал Сорокин. Ранее URA.RU писало, что жители Тюмени столкнулись с массовыми срывами автобусных рейсов. Мэр Руслан Кухарук пообещал жителям рассмотреть все жалобы на работу транспорта. Изменения в новые маршруты, на которые жалуются тюменцы, внесут после формирования пассажиропотока.

Власти могут оштрафовать тюменских перевозчиков, которые не выполняют условия контракта. Об этом во время прямой линии заявил глава городского департамента транспорта Евгений Сорокин, эфир транслировался в соцсети «ВКонтакте». «Нашими муниципальными контрактами предусмотрены штрафные санкции, которые могут применяться к перевозчикам. Мы проводим регулярные оперативные совещания с перевозчиками, чтобы выровнять ситуацию. Сегодня проводили расширенное совещание, где обозначил все вопросы, которые накопились. Дали им небольшое количество времени, чтобы они устранили все причины по выходу техники. Все обещали выровняться, чтобы выход техники увеличился до 100%», — рассказал Сорокин. Ранее URA.RU писало, что жители Тюмени столкнулись с массовыми срывами автобусных рейсов. Мэр Руслан Кухарук пообещал жителям рассмотреть все жалобы на работу транспорта. Изменения в новые маршруты, на которые жалуются тюменцы, внесут после формирования пассажиропотока.