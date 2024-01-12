Тюменские власти пояснили, при каких условиях поменяют новые автобусные маршруты

Изменения в тюменские маршруты внесут после формирования пассажиропотока

12 января 2024 в 20:36 Размер текста - 17 +

После формирования пассажиропотока власти рассмотрят возможность изменений маршрутов Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Проблемы с автобусами в Тюмени Изменения в новые автобусные маршруты, на которые жалуются тюменцы, внесут после формирования пассажиропотока. Об этом во время прямой линии заявил глава городского департамента транспорта Евгений Сорокин. «Мы все новые маршруты, которые вызывают вопросы у граждан, со службой „Тюменьгортранс“ проверяем, контролируем, смотрим, какая ситуация по пассажиропотоку. В случае необходимости вносим коррективы. После того, как пассажиропоток полностью сформируется, мы будем принимать меры по изменению или добавлению подвижного состава или будем менять время движения по всем новым маршрутам, которые вызывают вопросы у граждан», — рассказал Сорокин. Эфир транслировался в социальной сети «ВКонтакте». Ранее URA.RU писало, тюменцы массово жаловались на работу общественного транспорта. После новогодних праздников один из перевозчиков не выпустил на линию 90% автобусов, а водители других маршрутов срывали рейсы по разным причинам. Мэр Руслан Кухарук пообещал жителям рассмотреть все жалобы на работу транспорта.

Изменения в новые автобусные маршруты, на которые жалуются тюменцы, внесут после формирования пассажиропотока. Об этом во время прямой линии заявил глава городского департамента транспорта Евгений Сорокин. «Мы все новые маршруты, которые вызывают вопросы у граждан, со службой „Тюменьгортранс“ проверяем, контролируем, смотрим, какая ситуация по пассажиропотоку. В случае необходимости вносим коррективы. После того, как пассажиропоток полностью сформируется, мы будем принимать меры по изменению или добавлению подвижного состава или будем менять время движения по всем новым маршрутам, которые вызывают вопросы у граждан», — рассказал Сорокин. Эфир транслировался в социальной сети «ВКонтакте». Ранее URA.RU писало, тюменцы массово жаловались на работу общественного транспорта. После новогодних праздников один из перевозчиков не выпустил на линию 90% автобусов, а водители других маршрутов срывали рейсы по разным причинам. Мэр Руслан Кухарук пообещал жителям рассмотреть все жалобы на работу транспорта.