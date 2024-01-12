В Россию привезут тысячи африканцев для борьбы с кадровым голодом

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Прощание с Франсуа Нджелассили. Екатеринбург, африканец, прощание с нджелассили франсуа
Тысячи кенийцев приедут в РФ для трудоустройства, заявил Хусейн Мохамед Фото:

Россия и Кения договорились о привозе тысяч африканцев для работы в РФ и создания условий для борьбы с кадровым голодом. Об этом рассказал официальный представитель Государственной палаты Кении Хусейн Мохамед.

«В Россию решили привезти для трудоустройства тысячи африканцев», — написал Мохамед в соцсети X. Он добавил, что подобные соглашения уже существуют между Кенией и Израилем, где кенийцам предоставлены рабочие места в сельском хозяйстве, и с Сербией, где им предложены рабочие места в строительстве и сфере услуг. Кроме того, Саудовская Аравия намерена принять 2,5 тысячи африканских медработников, а Германия ожидает прибытия 250 тысяч работников различных профессий.

Согласно исследованию Института экономики РАН, в России по итогам 2023 года ожидается нехватка в 4,8 миллиона работников. Такие данные приводятся со ссылкой на исследование Росстата. Отмечается, что около 91% российских компаний сталкиваются с проблемой кадрового голода.

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Россия и Кения договорились о привозе тысяч африканцев для работы в РФ и создания условий для борьбы с кадровым голодом. Об этом рассказал официальный представитель Государственной палаты Кении Хусейн Мохамед. «В Россию решили привезти для трудоустройства тысячи африканцев», — написал Мохамед в соцсети X. Он добавил, что подобные соглашения уже существуют между Кенией и Израилем, где кенийцам предоставлены рабочие места в сельском хозяйстве, и с Сербией, где им предложены рабочие места в строительстве и сфере услуг. Кроме того, Саудовская Аравия намерена принять 2,5 тысячи африканских медработников, а Германия ожидает прибытия 250 тысяч работников различных профессий. Согласно исследованию Института экономики РАН, в России по итогам 2023 года ожидается нехватка в 4,8 миллиона работников. Такие данные приводятся со ссылкой на исследование Росстата. Отмечается, что около 91% российских компаний сталкиваются с проблемой кадрового голода.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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