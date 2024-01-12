В Россию привезут тысячи африканцев для борьбы с кадровым голодом

12 января 2024 в 22:10 Размер текста - 17 +

Тысячи кенийцев приедут в РФ для трудоустройства, заявил Хусейн Мохамед Фото: Илья Московец © URA.RU Россия и Кения договорились о привозе тысяч африканцев для работы в РФ и создания условий для борьбы с кадровым голодом. Об этом рассказал официальный представитель Государственной палаты Кении Хусейн Мохамед. «В Россию решили привезти для трудоустройства тысячи африканцев», — написал Мохамед в соцсети X. Он добавил, что подобные соглашения уже существуют между Кенией и Израилем, где кенийцам предоставлены рабочие места в сельском хозяйстве, и с Сербией, где им предложены рабочие места в строительстве и сфере услуг. Кроме того, Саудовская Аравия намерена принять 2,5 тысячи африканских медработников, а Германия ожидает прибытия 250 тысяч работников различных профессий. Согласно исследованию Института экономики РАН, в России по итогам 2023 года ожидается нехватка в 4,8 миллиона работников. Такие данные приводятся со ссылкой на исследование Росстата. Отмечается, что около 91% российских компаний сталкиваются с проблемой кадрового голода.

Россия и Кения договорились о привозе тысяч африканцев для работы в РФ и создания условий для борьбы с кадровым голодом. Об этом рассказал официальный представитель Государственной палаты Кении Хусейн Мохамед. «В Россию решили привезти для трудоустройства тысячи африканцев», — написал Мохамед в соцсети X. Он добавил, что подобные соглашения уже существуют между Кенией и Израилем, где кенийцам предоставлены рабочие места в сельском хозяйстве, и с Сербией, где им предложены рабочие места в строительстве и сфере услуг. Кроме того, Саудовская Аравия намерена принять 2,5 тысячи африканских медработников, а Германия ожидает прибытия 250 тысяч работников различных профессий. Согласно исследованию Института экономики РАН, в России по итогам 2023 года ожидается нехватка в 4,8 миллиона работников. Такие данные приводятся со ссылкой на исследование Росстата. Отмечается, что около 91% российских компаний сталкиваются с проблемой кадрового голода.