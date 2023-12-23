23 декабря 2023

Ученые РАН раскрыли, сколько миллионов работников не хватает в РФ

РАН: в России не хватает 4,8 миллиона работников
© Служба новостей «URA.RU»
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Трудовая книжка Российской Федерации. Екатеринбург, трудовая книжка, вакансии, трудоустройство, работа
Около 91% российских компаний заявляют о кадровом голоде Фото:

По итогам 2023 года в России не хватает 4,8 миллиона работников. Такие данные приводятся в исследовании Института экономики РАН.

«Если распространить представленные Росстатом данные на всю совокупность занятых, то нехватка работников в 2023 году ориентировочно составит 4,8 млн человек», — говорится в исследовании, его содержание приводит газета «Известия». Отмечается, что около 91% российских компаний заявляют о кадровом голоде.

Как пишет газета, особенно высокий спрос в стране на массовый персонал: продавцов, водителей и операторов. Решить проблему помогут целевые наборы, а также инвестиции бизнеса в новые технологии и оборудование, заключили там.

Ранее в России из-за острого дефицита кадров крупные компании начали доплачивать сотрудникам за помощь в привлечении персонала. О запуске таких программ сообщили в VK, «Яндекс», «Русал» и других компаниях. В журнале Forbes отмечали, что дефицит кадров будет главной проблемой бизнеса в 2024 году. Авторы статьи отметили, что гостинично-ресторанный бизнес пострадает больше всего.

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По итогам 2023 года в России не хватает 4,8 миллиона работников. Такие данные приводятся в исследовании Института экономики РАН. «Если распространить представленные Росстатом данные на всю совокупность занятых, то нехватка работников в 2023 году ориентировочно составит 4,8 млн человек», — говорится в исследовании, его содержание приводит газета «Известия». Отмечается, что около 91% российских компаний заявляют о кадровом голоде. Как пишет газета, особенно высокий спрос в стране на массовый персонал: продавцов, водителей и операторов. Решить проблему помогут целевые наборы, а также инвестиции бизнеса в новые технологии и оборудование, заключили там. Ранее в России из-за острого дефицита кадров крупные компании начали доплачивать сотрудникам за помощь в привлечении персонала. О запуске таких программ сообщили в VK, «Яндекс», «Русал» и других компаниях. В журнале Forbes отмечали, что дефицит кадров будет главной проблемой бизнеса в 2024 году. Авторы статьи отметили, что гостинично-ресторанный бизнес пострадает больше всего.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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