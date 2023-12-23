Ученые РАН раскрыли, сколько миллионов работников не хватает в РФ

РАН: в России не хватает 4,8 миллиона работников

24 декабря 2023 в 08:44 Размер текста - 17 +

Около 91% российских компаний заявляют о кадровом голоде Фото: Анна Майорова © URA.RU По итогам 2023 года в России не хватает 4,8 миллиона работников. Такие данные приводятся в исследовании Института экономики РАН. «Если распространить представленные Росстатом данные на всю совокупность занятых, то нехватка работников в 2023 году ориентировочно составит 4,8 млн человек», — говорится в исследовании, его содержание приводит газета «Известия». Отмечается, что около 91% российских компаний заявляют о кадровом голоде. Как пишет газета, особенно высокий спрос в стране на массовый персонал: продавцов, водителей и операторов. Решить проблему помогут целевые наборы, а также инвестиции бизнеса в новые технологии и оборудование, заключили там. Ранее в России из-за острого дефицита кадров крупные компании начали доплачивать сотрудникам за помощь в привлечении персонала. О запуске таких программ сообщили в VK, «Яндекс», «Русал» и других компаниях. В журнале Forbes отмечали, что дефицит кадров будет главной проблемой бизнеса в 2024 году. Авторы статьи отметили, что гостинично-ресторанный бизнес пострадает больше всего.

По итогам 2023 года в России не хватает 4,8 миллиона работников. Такие данные приводятся в исследовании Института экономики РАН. «Если распространить представленные Росстатом данные на всю совокупность занятых, то нехватка работников в 2023 году ориентировочно составит 4,8 млн человек», — говорится в исследовании, его содержание приводит газета «Известия». Отмечается, что около 91% российских компаний заявляют о кадровом голоде. Как пишет газета, особенно высокий спрос в стране на массовый персонал: продавцов, водителей и операторов. Решить проблему помогут целевые наборы, а также инвестиции бизнеса в новые технологии и оборудование, заключили там. Ранее в России из-за острого дефицита кадров крупные компании начали доплачивать сотрудникам за помощь в привлечении персонала. О запуске таких программ сообщили в VK, «Яндекс», «Русал» и других компаниях. В журнале Forbes отмечали, что дефицит кадров будет главной проблемой бизнеса в 2024 году. Авторы статьи отметили, что гостинично-ресторанный бизнес пострадает больше всего.