Россия и Беларусь отказались от идеи единой валюты

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Владимир Путин и Александр Лукашенко на заседании высшего Госсовета союзного государства России и Белоруссии. Москва, путин владимир, лукашенко александр
Россия и Беларусь не планируют расчеты в единой валюте Фото:

Россия и Беларусь в ближайшее время не будут вводить единую валюту. Об этом рассказал госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев, подводя итоги заседания высшего госсовета двух стран.

«Вопрос о единой валюте не стоит, стоит вопрос о совершенствовании товарооборота, о единой макрополитике, которая позволит снимать барьеры, формировать единые производства и единые производственные цепочки», — заявил Мезенцев. Трансляция велась на телеканале «Россия 24».

По словам Мезенцева, в настоящее время между государствами сложился беспрецедентный товарооборот, и задача союзников устранить конкуренцию среди близких групп товаров, производимых Россией и Беларусью в рамках единого экономического пространства.

Ранее URA.RU сообщало, что российский лидер Владимир Путин и президент Беларуси Александр Лукашенко спланировали новый этап интеграции в рамках союзного государства. По мнению опрошенных URA.RU экспертов, России придется вновь пойти на уступки своему главному союзнику, чтобы обеспечить безопасность хотя бы 1239 км своей западной границы.

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Россия и Беларусь в ближайшее время не будут вводить единую валюту. Об этом рассказал госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев, подводя итоги заседания высшего госсовета двух стран. «Вопрос о единой валюте не стоит, стоит вопрос о совершенствовании товарооборота, о единой макрополитике, которая позволит снимать барьеры, формировать единые производства и единые производственные цепочки», — заявил Мезенцев. Трансляция велась на телеканале «Россия 24». По словам Мезенцева, в настоящее время между государствами сложился беспрецедентный товарооборот, и задача союзников устранить конкуренцию среди близких групп товаров, производимых Россией и Беларусью в рамках единого экономического пространства. Ранее URA.RU сообщало, что российский лидер Владимир Путин и президент Беларуси Александр Лукашенко спланировали новый этап интеграции в рамках союзного государства. По мнению опрошенных URA.RU экспертов, России придется вновь пойти на уступки своему главному союзнику, чтобы обеспечить безопасность хотя бы 1239 км своей западной границы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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