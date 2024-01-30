Россия и Беларусь отказались от идеи единой валюты

Россия и Беларусь в ближайшее время не будут вводить единую валюту. Об этом рассказал госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев, подводя итоги заседания высшего госсовета двух стран.
«Вопрос о единой валюте не стоит, стоит вопрос о совершенствовании товарооборота, о единой макрополитике, которая позволит снимать барьеры, формировать единые производства и единые производственные цепочки», — заявил Мезенцев. Трансляция велась на телеканале «Россия 24».
По словам Мезенцева, в настоящее время между государствами сложился беспрецедентный товарооборот, и задача союзников устранить конкуренцию среди близких групп товаров, производимых Россией и Беларусью в рамках единого экономического пространства.
Ранее URA.RU сообщало, что российский лидер Владимир Путин и президент Беларуси Александр Лукашенко спланировали новый этап интеграции в рамках союзного государства. По мнению опрошенных URA.RU экспертов, России придется вновь пойти на уступки своему главному союзнику, чтобы обеспечить безопасность хотя бы 1239 км своей западной границы.
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