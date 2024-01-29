Путин и Лукашенко спланировали новый этап интеграции

Ради своей безопасности Россия пойдет на уступки Белоруссии

29 января 2024 в 20:25 Размер текста - 17 +

Для обеспечения безопасности западной границы России придется пойти на уступки Белоруссии Фото: Владимир Андреев © URA.RU На заседании Высшего госсовета Союзного государства президенты России и Белоруссии определились с планами на очередной этап интеграции. Владимир Путин говорил о неделимой системе безопасности двух стран. Александр Лукашенко намекнул, каких решений ждет со стороны РФ. По мнению экспертов, России придется вновь пойти на уступки своему главному союзнику (вплоть до строительства железных дорог и морских портов), чтобы обеспечить безопасность хотя бы 1239 км своей западной границы. В декабре Россия и Белоруссия отметят 25-летие с момента подписания союзного договора. К юбилею уже начали готовиться, о чем говорили памятные значки, которые получили все участники Высшего госсовета (ВГС). Президент Белоруссии Александр Лукашенко ожидает, что вскоре его страна увеличит экспорт своей продукции через крупнейшие российские порты Фото: Владимир Андреев © URA.RU Традиционно председательствовал на заседании президент Лукашенко как председатель ВГС. Но первым все-таки он дал слово Владимиру Путину, который принимал белорусских коллег в своей петербургской резиденции — в Константиновском дворце. Путин начал свое выступление с апелляции к общей истории и духовным ценностям двух народов — предстоящим 80-летним юбилеям освобождения Белоруссии и Победы в Великой Отечественной войне. «На такой прочной основе зиждется подлинное союзничество и стратегическое партнерство России и Белоруссии, в рамках которого на протяжении почти 25 лет мы сообща строим Союзное государство», — сказал президент РФ. Он подчеркнул, что два государства, несмотря на внешнее давление, «неизбежно и неизменно оказывают друг другу подлинно союзническую взаимную поддержку». Это прописано в том числе в концепции внешней политики. «В интересах формирования по-настоящему многополярной, демократичной и справедливой системы мироустройства, обеспечения равной и неделимой безопасности мы будем работать совместно, — заявил Путин. — Это ярко свидетельствует о твердом намерении двух стран делать все необходимое для углубления взаимовыгодной и равноправной интеграции». Белоруссия может получить свои терминалы в портах Мурманска и Приморья Фото: Владимир Андреев © URA.RU По словам российского президента, товарооборот внутри Союзного государства «устойчиво растет» (в 2023 году — плюс 9,5% к уровню 2022 года). Российские специалисты помогли построить белорусскую АЭС. «Отрасль создается. В этом смысле Белоруссия стала атомной державой», — заявил Путин. Космической державой Белоруссия пока не стала, но президент РФ пообещал уже в этом году отправить на орбиту белорусского космонавта — его подготовка завершается. В новом плане работы на ближайшие три года обозначены и другие направления интеграции: промышленность, сельское хозяйство, энергетика, транспорт и логистика. Статья по теме Путин вывел интересы Союзного государства за границы Евразии Президента Лукашенко транспортно-логистические вопросы особенно волнуют. Он поделился, что накануне обсуждал с Путиным развитие проекта Севморпути. «Мы бы очень хотели, чтобы программа была быстрее реализована, — нам легче было бы работать», — заявил Лукашенко. Но ускориться правительствам двух страх, считает он, нужно в решении логистических вопросов. «Речь о логистике перевозок белорусских экспортных грузов через российские порты. Есть предложение по увеличению пропускной способности Октябрьской железной дороги в направлении портов Санкт-Петербурга. Десятки миллионов тонн белорусских грузов переориентированы с прибалтийских портов на российские, но напряжение существует», — заявил Лукашенко. Долг Белоруссии перед Россией превышает 8 млрд рублей, но для Москвы важнее добрососедство Фото: Владимир Андреев © URA.RU Вместе с Путиным, по словам Лукашенко, принято решение повысить интенсивность перевозок по Октябрьской железной дороге — между Москвой и Петербургом. «На первом этапе там и небольшие деньги, и небольшая работа, чтобы разъезды восстановить, — заметил Лукашенко. — Нам надо будет восстановить поток грузов в этом направлении». В рамках Союзного государства, по словам аналитиков, сегодня для Белоруссии ключевыми остаются экономические вопросы, для России в приоритете — оборона. Но РФ по обоим направлениям закрывает потребности союзника. По словам политолога (НИУ Высшая школа экономики) Андрея Суздальцева, за четверть века размер поддержки со стороны РФ составил почти в 200 млрд долларов, 15 из них — только в 2022 году. А сумма долга Белоруссии перед РФ превышает 8 млрд долларов — это цифры Нацбанка республики. Чтобы поддержать суверенитет соседей, отметил Суздальцев, Путин перенес сроки погашения долга на 2030-е годы. Заседание ВГС прошло в Константиновском дворце — петербургской резиденции президента Владимира Путина Фото: kremlin.ru / Вячеслав Прокофьев, ТАСС Что касается транспортно-логистической темы, Путин еще в 2022 году открыл Белоруссии выход к морю для экспорта продовольствия и калийных удобрений. Россия для Белоруссии — это единственная возможность выйти на мировые рынки, пояснил URA.RU политический аналитик, эксперт по Белоруссии Станислав Бышок. «Белоруссия заинтересована в рынках стран Африки и Азии, а экспортировать туда она может только через Россию. Если Минск получит собственный порт, и не один, транспортировка будет дешевле», — отметил политолог. Первый такой сигнал прозвучал в июне 2022 года. Тогда стало известно о строительстве белорусского терминала в многофункциональном морском перегрузочном комплексе «Бронка», который входит в Большой порт Санкт-Петербург (о нем Лукашенко и говорил сегодня). В 2023-м власти заговорили уже о продаже комплекса Белоруссии. Месяц назад губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что для перевалки белорусских экспортных грузов подыскивается еще один порт. Свой терминал Белоруссия хочет получить и в Мурманском порту — это решение также поддержал президент Путин. А на днях посол в РФ Дмитрий Крутой сообщил, что Минск ищет место для строительства собственного порта и в Приморском крае. Белоруссия остается в орбите России и на ближайшие годы Фото: Владимир Андреев © URA.RU России такая ситуация выгодна, поскольку теоретически она будет получать прибыль за транзит белорусских грузов по автомобильным и железным дорогам, считают эксперты. Но главное — тем самым Москва сохраняет Минск в своей орбите. Как отметил руководитель аналитического отдела Международного евразийского движения Владимир Киреев, позволяя союзникам иметь собственные портовые мощности в России, Путин «привязывает» Белоруссию». «Белорусы долгое время торговали через Литву и Латвию. Россию это не устраивало, потому что таким образом Минск косвенно финансировал агрессивную политическую систему прибалтийских республик за счет своего транзита», — пояснил Киреев. Такая политика России, по словам политолога Суздальцева, позволяет «прикрывать» этот фланг — последний буфер на западной границе между РФ и странами НАТО. Поэтому вопросы безопасности внутри Союзного государства для Путина имеют первостепенное значение, подчеркивает политолог Центра цивилизационных стратегий Виталий Волчков. «Белоруссия — это территория, вплотную примыкающая к Польше, которую Запад оборудует как очередной плацдарм для нового театра военных действий. Поэтому России важна демонстрация экономического взаимодействия, плодотворного развития, успеха этой международной кооперации», — считает Волчков. Статья по теме Путин наглядно показал, что такое геноцид По мнению политолога Станислава Бышка, для Путина «принципиально важно, чтобы Белоруссия сохранялась как политический и военный союзник РФ». «Главное для Путина — это то, чтобы Белоруссия не сближалась с НАТО. Для этого Минск нужно чем-то заинтересовывать. Рассказы про братские народы — это история для обычных людей, элитам нужна экономическая выгода. Поэтому экономическая интеграция — это способ удержать Белоруссию в поле своего влияния. Эта территория должна быть дружественной РФ, во что бы то ни стало», — резюмировал Бышок. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

На заседании Высшего госсовета Союзного государства президенты России и Белоруссии определились с планами на очередной этап интеграции. Владимир Путин говорил о неделимой системе безопасности двух стран. Александр Лукашенко намекнул, каких решений ждет со стороны РФ. По мнению экспертов, России придется вновь пойти на уступки своему главному союзнику (вплоть до строительства железных дорог и морских портов), чтобы обеспечить безопасность хотя бы 1239 км своей западной границы. В декабре Россия и Белоруссия отметят 25-летие с момента подписания союзного договора. К юбилею уже начали готовиться, о чем говорили памятные значки, которые получили все участники Высшего госсовета (ВГС). Традиционно председательствовал на заседании президент Лукашенко как председатель ВГС. Но первым все-таки он дал слово Владимиру Путину, который принимал белорусских коллег в своей петербургской резиденции — в Константиновском дворце. Путин начал свое выступление с апелляции к общей истории и духовным ценностям двух народов — предстоящим 80-летним юбилеям освобождения Белоруссии и Победы в Великой Отечественной войне. «На такой прочной основе зиждется подлинное союзничество и стратегическое партнерство России и Белоруссии, в рамках которого на протяжении почти 25 лет мы сообща строим Союзное государство», — сказал президент РФ. Он подчеркнул, что два государства, несмотря на внешнее давление, «неизбежно и неизменно оказывают друг другу подлинно союзническую взаимную поддержку». Это прописано в том числе в концепции внешней политики. По словам российского президента, товарооборот внутри Союзного государства «устойчиво растет» (в 2023 году — плюс 9,5% к уровню 2022 года). Российские специалисты помогли построить белорусскую АЭС. «Отрасль создается. В этом смысле Белоруссия стала атомной державой», — заявил Путин. Космической державой Белоруссия пока не стала, но президент РФ пообещал уже в этом году отправить на орбиту белорусского космонавта — его подготовка завершается. В новом плане работы на ближайшие три года обозначены и другие направления интеграции: промышленность, сельское хозяйство, энергетика, транспорт и логистика. Президента Лукашенко транспортно-логистические вопросы особенно волнуют. Он поделился, что накануне обсуждал с Путиным развитие проекта Севморпути. «Мы бы очень хотели, чтобы программа была быстрее реализована, — нам легче было бы работать», — заявил Лукашенко. Но ускориться правительствам двух страх, считает он, нужно в решении логистических вопросов. «Речь о логистике перевозок белорусских экспортных грузов через российские порты. Есть предложение по увеличению пропускной способности Октябрьской железной дороги в направлении портов Санкт-Петербурга. Десятки миллионов тонн белорусских грузов переориентированы с прибалтийских портов на российские, но напряжение существует», — заявил Лукашенко. Вместе с Путиным, по словам Лукашенко, принято решение повысить интенсивность перевозок по Октябрьской железной дороге — между Москвой и Петербургом. «На первом этапе там и небольшие деньги, и небольшая работа, чтобы разъезды восстановить, — заметил Лукашенко. — Нам надо будет восстановить поток грузов в этом направлении». В рамках Союзного государства, по словам аналитиков, сегодня для Белоруссии ключевыми остаются экономические вопросы, для России в приоритете — оборона. Но РФ по обоим направлениям закрывает потребности союзника. Что касается транспортно-логистической темы, Путин еще в 2022 году открыл Белоруссии выход к морю для экспорта продовольствия и калийных удобрений. Россия для Белоруссии — это единственная возможность выйти на мировые рынки, пояснил URA.RU политический аналитик, эксперт по Белоруссии Станислав Бышок. «Белоруссия заинтересована в рынках стран Африки и Азии, а экспортировать туда она может только через Россию. Если Минск получит собственный порт, и не один, транспортировка будет дешевле», — отметил политолог. Первый такой сигнал прозвучал в июне 2022 года. Тогда стало известно о строительстве белорусского терминала в многофункциональном морском перегрузочном комплексе «Бронка», который входит в Большой порт Санкт-Петербург (о нем Лукашенко и говорил сегодня). В 2023-м власти заговорили уже о продаже комплекса Белоруссии. Месяц назад губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что для перевалки белорусских экспортных грузов подыскивается еще один порт. Свой терминал Белоруссия хочет получить и в Мурманском порту — это решение также поддержал президент Путин. А на днях посол в РФ Дмитрий Крутой сообщил, что Минск ищет место для строительства собственного порта и в Приморском крае. России такая ситуация выгодна, поскольку теоретически она будет получать прибыль за транзит белорусских грузов по автомобильным и железным дорогам, считают эксперты. Но главное — тем самым Москва сохраняет Минск в своей орбите. Как отметил руководитель аналитического отдела Международного евразийского движения Владимир Киреев, позволяя союзникам иметь собственные портовые мощности в России, Путин «привязывает» Белоруссию». «Белорусы долгое время торговали через Литву и Латвию. Россию это не устраивало, потому что таким образом Минск косвенно финансировал агрессивную политическую систему прибалтийских республик за счет своего транзита», — пояснил Киреев. Такая политика России, по словам политолога Суздальцева, позволяет «прикрывать» этот фланг — последний буфер на западной границе между РФ и странами НАТО. Поэтому вопросы безопасности внутри Союзного государства для Путина имеют первостепенное значение, подчеркивает политолог Центра цивилизационных стратегий Виталий Волчков. По мнению политолога Станислава Бышка, для Путина «принципиально важно, чтобы Белоруссия сохранялась как политический и военный союзник РФ». «Главное для Путина — это то, чтобы Белоруссия не сближалась с НАТО. Для этого Минск нужно чем-то заинтересовывать. Рассказы про братские народы — это история для обычных людей, элитам нужна экономическая выгода. Поэтому экономическая интеграция — это способ удержать Белоруссию в поле своего влияния. Эта территория должна быть дружественной РФ, во что бы то ни стало», — резюмировал Бышок.