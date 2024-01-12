12 января 2024

Со свердловчанами, вернувшимися из украинского плена, работают психологи

© Служба новостей «URA.RU»
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Фонд защитника отечества. Курган, руки, солдат, сво, боец сво
Солдаты пребывают в госпитале, где им оказывается всесторонняя помощь Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Свердловские бойцы, вернувшиеся из плена Украины, остаются пока в подмосковном госпитале. Там им оказывают медицинскую и психологическую помощь, объяснила URA.RU региональный омбудсмен Татьяна Мерзлякова.

«Наши ребята в Подмосковье, в госпитале. Может, кому-то понадобится дальнейшее лечение, но пока никого не отпускают и у к ним не допускают, это правильно. Там медицинская и психологическая помощь. Следствие ведет опрос, как с ними обращались в плену», — рассказала Мерзлякова.

Она призналась, что пока не виделась ни с кем из солдат, поэтому не может сказать, как российским военнослужащим довелось пережить время в плену. «У нас за всю историю только один был случай, когда жестоко, очень жестоко обращались. Даже огонь прикладывали к щеке, лицо было черное. Но этот парень с нами, естественно, не на фронте, мы еще помогаем его реабилитировать», — добавила омбудсмен.

Большой обмен пленными между Киевом и Москвой произошел 3 января. Среди вернувшихся в Россию оказалось шестеро свердловчан. Это был первый обмен военнопленных за последние полгода. В общей сложности в результате сложных переговоров в начале января вернулось 248 российских бойцов.

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Свердловские бойцы, вернувшиеся из плена Украины, остаются пока в подмосковном госпитале. Там им оказывают медицинскую и психологическую помощь, объяснила URA.RU региональный омбудсмен Татьяна Мерзлякова. «Наши ребята в Подмосковье, в госпитале. Может, кому-то понадобится дальнейшее лечение, но пока никого не отпускают и у к ним не допускают, это правильно. Там медицинская и психологическая помощь. Следствие ведет опрос, как с ними обращались в плену», — рассказала Мерзлякова. Она призналась, что пока не виделась ни с кем из солдат, поэтому не может сказать, как российским военнослужащим довелось пережить время в плену. «У нас за всю историю только один был случай, когда жестоко, очень жестоко обращались. Даже огонь прикладывали к щеке, лицо было черное. Но этот парень с нами, естественно, не на фронте, мы еще помогаем его реабилитировать», — добавила омбудсмен. Большой обмен пленными между Киевом и Москвой произошел 3 января. Среди вернувшихся в Россию оказалось шестеро свердловчан. Это был первый обмен военнопленных за последние полгода. В общей сложности в результате сложных переговоров в начале января вернулось 248 российских бойцов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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