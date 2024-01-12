Глава дептранса Тюмени объяснил отмены и сокращения автобусов

Отмены автобусов в Тюмени произошли из-за низкого пассажиропотока

13 января 2024 в 00:18 Размер текста - 17 +

Отмена некоторых автобусных маршрутов в Тюмени произошла из-за низкого пассажиропотока Фото: Денис Моргунов © URA.RU Автобусные маршруты номер 26 и 11д были отменены из-за того, что они дублировались с 49 и 11 маршрутами соответственно, поэтому на них был низкий пассажиропоток. На маршруте номер 80 и 39 уменьшили количество транспорта из-за сокращения схемы движения, чтобы снизить время в пути для пассажиров. Об этом рассказал директор департамента транспорта Евгений Сорокин. «Два маршрута сегодня мы исключили полностью (26, 11д), потому что они дублировали другие маршруты полностью и в них не было потребности у пассажиров. <…> Документация требует от нас, чтобы протяженность всех маршрутов не отличалась друг от друга более чем на 20%, а 80-й был самым длинным маршрутом, создавал неудобства из-за того, что попадал в пробки и невовремя приезжал на остановочные пункты. <…> На 39 маршруте по просьбе жителей была сокращена схема движения, чтобы уменьшить время в транспорте», — рассказал глава Сорокин в прямом эфире «ВКонтакте». Также жители жаловались на 66 маршрут. Это было связанно с ненадлежащей работой перевозчика в первые дни нового года, сейчас ситуация стабилизировалась. Власти могут оштрафовать тюменских перевозчиков, которые не выполняют условия контракта. С перевозчиками проводятся ежедневные совещания для стабилизации ситуации.

Автобусные маршруты номер 26 и 11д были отменены из-за того, что они дублировались с 49 и 11 маршрутами соответственно, поэтому на них был низкий пассажиропоток. На маршруте номер 80 и 39 уменьшили количество транспорта из-за сокращения схемы движения, чтобы снизить время в пути для пассажиров. Об этом рассказал директор департамента транспорта Евгений Сорокин. «Два маршрута сегодня мы исключили полностью (26, 11д), потому что они дублировали другие маршруты полностью и в них не было потребности у пассажиров. <…> Документация требует от нас, чтобы протяженность всех маршрутов не отличалась друг от друга более чем на 20%, а 80-й был самым длинным маршрутом, создавал неудобства из-за того, что попадал в пробки и невовремя приезжал на остановочные пункты. <…> На 39 маршруте по просьбе жителей была сокращена схема движения, чтобы уменьшить время в транспорте», — рассказал глава Сорокин в прямом эфире «ВКонтакте». Также жители жаловались на 66 маршрут. Это было связанно с ненадлежащей работой перевозчика в первые дни нового года, сейчас ситуация стабилизировалась. Власти могут оштрафовать тюменских перевозчиков, которые не выполняют условия контракта. С перевозчиками проводятся ежедневные совещания для стабилизации ситуации.