12 января 2024

Жителям ХМАО, мерзшим из-за коммунального ЧП, сделают перерасчет без заявлений

© Служба новостей «URA.RU»
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Жителям Советского района сделают перерасчет за отопление без заявлений Фото:
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Коммунальные аварии в России

Жителям Советского района (ХМАО), которым отключали теплоснабжение из-за ремонтно-восстановительных работ, сделают перерасчет за отопление без заявлений. Об этом сообщили в мэрии района.

«В домах, попавших под отключение теплоснабжения в результате проведения ремонтно-восстановительных работ на сетях теплоснабжения, будет произведен перерасчет в беззаявительном порядке», — говорится в официальной группе ведомства «ВКонтакте».

Такое решение было принято на рабочем совещании и озвучено сегодня главой Советского района Евгением Буренковым. Он уже дал соответствующее поручение МУП «Советский Тепловодоканал».

Совещание было проведено из-за жителей района, которые возмутились условиями перерасчета, озвученными директором МУП СТВК Александром Яковлевым. Он сказал, что перерасчет будет произведен при условии, что жители с этого адреса обращались в диспетчерскую в момент аварии.

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Жителям Советского района (ХМАО), которым отключали теплоснабжение из-за ремонтно-восстановительных работ, сделают перерасчет за отопление без заявлений. Об этом сообщили в мэрии района. «В домах, попавших под отключение теплоснабжения в результате проведения ремонтно-восстановительных работ на сетях теплоснабжения, будет произведен перерасчет в беззаявительном порядке», — говорится в официальной группе ведомства «ВКонтакте». Такое решение было принято на рабочем совещании и озвучено сегодня главой Советского района Евгением Буренковым. Он уже дал соответствующее поручение МУП «Советский Тепловодоканал». Совещание было проведено из-за жителей района, которые возмутились условиями перерасчета, озвученными директором МУП СТВК Александром Яковлевым. Он сказал, что перерасчет будет произведен при условии, что жители с этого адреса обращались в диспетчерскую в момент аварии.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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