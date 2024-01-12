Жителям ХМАО, мерзшим из-за коммунального ЧП, сделают перерасчет без заявлений

Жителям Советского района (ХМАО), которым отключали теплоснабжение из-за ремонтно-восстановительных работ, сделают перерасчет за отопление без заявлений. Об этом сообщили в мэрии района.
«В домах, попавших под отключение теплоснабжения в результате проведения ремонтно-восстановительных работ на сетях теплоснабжения, будет произведен перерасчет в беззаявительном порядке», — говорится в официальной группе ведомства «ВКонтакте».
Такое решение было принято на рабочем совещании и озвучено сегодня главой Советского района Евгением Буренковым. Он уже дал соответствующее поручение МУП «Советский Тепловодоканал».
Совещание было проведено из-за жителей района, которые возмутились условиями перерасчета, озвученными директором МУП СТВК Александром Яковлевым. Он сказал, что перерасчет будет произведен при условии, что жители с этого адреса обращались в диспетчерскую в момент аварии.
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