Жителям ХМАО, мерзшим из-за коммунального ЧП, сделают перерасчет без заявлений

13 января 2024 в 02:04 Размер текста - 17 +

Жителям Советского района сделают перерасчет за отопление без заявлений Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Коммунальные аварии в России Жителям Советского района (ХМАО), которым отключали теплоснабжение из-за ремонтно-восстановительных работ, сделают перерасчет за отопление без заявлений. Об этом сообщили в мэрии района. «В домах, попавших под отключение теплоснабжения в результате проведения ремонтно-восстановительных работ на сетях теплоснабжения, будет произведен перерасчет в беззаявительном порядке», — говорится в официальной группе ведомства «ВКонтакте». Такое решение было принято на рабочем совещании и озвучено сегодня главой Советского района Евгением Буренковым. Он уже дал соответствующее поручение МУП «Советский Тепловодоканал». Совещание было проведено из-за жителей района, которые возмутились условиями перерасчета, озвученными директором МУП СТВК Александром Яковлевым. Он сказал, что перерасчет будет произведен при условии, что жители с этого адреса обращались в диспетчерскую в момент аварии.

Жителям Советского района (ХМАО), которым отключали теплоснабжение из-за ремонтно-восстановительных работ, сделают перерасчет за отопление без заявлений. Об этом сообщили в мэрии района. «В домах, попавших под отключение теплоснабжения в результате проведения ремонтно-восстановительных работ на сетях теплоснабжения, будет произведен перерасчет в беззаявительном порядке», — говорится в официальной группе ведомства «ВКонтакте». Такое решение было принято на рабочем совещании и озвучено сегодня главой Советского района Евгением Буренковым. Он уже дал соответствующее поручение МУП «Советский Тепловодоканал». Совещание было проведено из-за жителей района, которые возмутились условиями перерасчета, озвученными директором МУП СТВК Александром Яковлевым. Он сказал, что перерасчет будет произведен при условии, что жители с этого адреса обращались в диспетчерскую в момент аварии.