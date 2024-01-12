12 января 2024

МВД объявило в розыск блогера Александра Шпака

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Уголовное дело. Челябинск, уголовное дело, приговор, арест, тюрьма, следствие, наказание, преступление, уголовный кодекс, браслеты, правосудие, суд, мера пресечения, наручники, силовики
На блогера Александра Шпака завели уголовное дело Фото:

МВД РФ объявило в розыск за уголовное преступление блогера Александра Шпака. Информация о розыске появилась в сайте ведомства.

«Разыскивается по уголовной статье Мещанский — Шпак Александр Константинович. 01.04.1979 года рождения, пол мужской, национальность русский», — говорится в сведениях о разыскиваемом. Статья, по которой привлекают блогера, не указана.

В августе 2023 года на блогера Александра Шпака завели шесть протоколов за дискредитацию Вооруженных Сил РФ. На тот момент приговор по делу не вступил в силу. При повторной дискредитации армии блогеру грозило уголовное дело.

В Instagram (соцсеть принадлежит организации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) на Александра Шпака подписано 2,6 млн подписчиков. Блогер после начала СВО покинул Россию.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
МВД РФ объявило в розыск за уголовное преступление блогера Александра Шпака. Информация о розыске появилась в сайте ведомства. «Разыскивается по уголовной статье Мещанский — Шпак Александр Константинович. 01.04.1979 года рождения, пол мужской, национальность русский», — говорится в сведениях о разыскиваемом. Статья, по которой привлекают блогера, не указана. В августе 2023 года на блогера Александра Шпака завели шесть протоколов за дискредитацию Вооруженных Сил РФ. На тот момент приговор по делу не вступил в силу. При повторной дискредитации армии блогеру грозило уголовное дело. В Instagram (соцсеть принадлежит организации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) на Александра Шпака подписано 2,6 млн подписчиков. Блогер после начала СВО покинул Россию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...