МВД объявило в розыск блогера Александра Шпака

13 января 2024 в 02:54 Размер текста - 17 +

На блогера Александра Шпака завели уголовное дело Фото: Вадим Ахметов © URA.RU МВД РФ объявило в розыск за уголовное преступление блогера Александра Шпака. Информация о розыске появилась в сайте ведомства. «Разыскивается по уголовной статье Мещанский — Шпак Александр Константинович. 01.04.1979 года рождения, пол мужской, национальность русский», — говорится в сведениях о разыскиваемом. Статья, по которой привлекают блогера, не указана. В августе 2023 года на блогера Александра Шпака завели шесть протоколов за дискредитацию Вооруженных Сил РФ. На тот момент приговор по делу не вступил в силу. При повторной дискредитации армии блогеру грозило уголовное дело. В Instagram (соцсеть принадлежит организации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) на Александра Шпака подписано 2,6 млн подписчиков. Блогер после начала СВО покинул Россию.

МВД РФ объявило в розыск за уголовное преступление блогера Александра Шпака. Информация о розыске появилась в сайте ведомства. «Разыскивается по уголовной статье Мещанский — Шпак Александр Константинович. 01.04.1979 года рождения, пол мужской, национальность русский», — говорится в сведениях о разыскиваемом. Статья, по которой привлекают блогера, не указана. В августе 2023 года на блогера Александра Шпака завели шесть протоколов за дискредитацию Вооруженных Сил РФ. На тот момент приговор по делу не вступил в силу. При повторной дискредитации армии блогеру грозило уголовное дело. В Instagram (соцсеть принадлежит организации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) на Александра Шпака подписано 2,6 млн подписчиков. Блогер после начала СВО покинул Россию.