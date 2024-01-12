МВД объявило в розыск блогера Александра Шпака

МВД РФ объявило в розыск за уголовное преступление блогера Александра Шпака. Информация о розыске появилась в сайте ведомства.
«Разыскивается по уголовной статье Мещанский — Шпак Александр Константинович. 01.04.1979 года рождения, пол мужской, национальность русский», — говорится в сведениях о разыскиваемом. Статья, по которой привлекают блогера, не указана.
В августе 2023 года на блогера Александра Шпака завели шесть протоколов за дискредитацию Вооруженных Сил РФ. На тот момент приговор по делу не вступил в силу. При повторной дискредитации армии блогеру грозило уголовное дело.
В Instagram (соцсеть принадлежит организации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) на Александра Шпака подписано 2,6 млн подписчиков. Блогер после начала СВО покинул Россию.
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