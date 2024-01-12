12 января 2024

В Свердловской области нашли вспышку гепатита А

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, лаборатория, анализы, препараты, химия, качество, роспотребнадзор
Роспотребнадзор обнаружил очаг гепатита А в свердловском городе Фото:

В Краснотурьинске (Свердловская область) выявили семь случаев гепатита А среди взрослых. Об этом сообщили представители регионального управления Роспотребнадзора.

«В Краснотурьинске зарегистрированы семь случаев гепатита А среди взрослых. Все заболевшие в разное время покупали продукцию в закусочных одного известного в городе бренда», — указано в сообщении представителей ведомства.

Сотрудники Роспотребнадзора уже обнаружили нарушения санитарно-эпидемиологических требований в городских закусочных. Организованы лабораторные исследования, ведется вакцинация контактных лиц.

Главный внештатный гастроэнтеролог регионального минздрава Елена Бессонова пояснила, что в Свердловской области самыми распространенными формами гепатита являются B и С. Она добавила, что ежегодно нужно пролечивать до 2000 свердловчан.

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В Краснотурьинске (Свердловская область) выявили семь случаев гепатита А среди взрослых. Об этом сообщили представители регионального управления Роспотребнадзора. «В Краснотурьинске зарегистрированы семь случаев гепатита А среди взрослых. Все заболевшие в разное время покупали продукцию в закусочных одного известного в городе бренда», — указано в сообщении представителей ведомства. Сотрудники Роспотребнадзора уже обнаружили нарушения санитарно-эпидемиологических требований в городских закусочных. Организованы лабораторные исследования, ведется вакцинация контактных лиц. Главный внештатный гастроэнтеролог регионального минздрава Елена Бессонова пояснила, что в Свердловской области самыми распространенными формами гепатита являются B и С. Она добавила, что ежегодно нужно пролечивать до 2000 свердловчан.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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