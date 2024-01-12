Общество Здоровье В Свердловской области нашли вспышку гепатита А 13 января 2024 в 03:15 Размер текста - 17 + Роспотребнадзор обнаружил очаг гепатита А в свердловском городе Фото: Илья Московец © URA.RU В Краснотурьинске (Свердловская область) выявили семь случаев гепатита А среди взрослых. Об этом сообщили представители регионального управления Роспотребнадзора. «В Краснотурьинске зарегистрированы семь случаев гепатита А среди взрослых. Все заболевшие в разное время покупали продукцию в закусочных одного известного в городе бренда», — указано в сообщении представителей ведомства. Сотрудники Роспотребнадзора уже обнаружили нарушения санитарно-эпидемиологических требований в городских закусочных. Организованы лабораторные исследования, ведется вакцинация контактных лиц. Главный внештатный гастроэнтеролог регионального минздрава Елена Бессонова пояснила, что в Свердловской области самыми распространенными формами гепатита являются B и С. Она добавила, что ежегодно нужно пролечивать до 2000 свердловчан. В Краснотурьинске (Свердловская область) выявили семь случаев гепатита А среди взрослых. Об этом сообщили представители регионального управления Роспотребнадзора. «В Краснотурьинске зарегистрированы семь случаев гепатита А среди взрослых. Все заболевшие в разное время покупали продукцию в закусочных одного известного в городе бренда», — указано в сообщении представителей ведомства. Сотрудники Роспотребнадзора уже обнаружили нарушения санитарно-эпидемиологических требований в городских закусочных. Организованы лабораторные исследования, ведется вакцинация контактных лиц. Главный внештатный гастроэнтеролог регионального минздрава Елена Бессонова пояснила, что в Свердловской области самыми распространенными формами гепатита являются B и С. Она добавила, что ежегодно нужно пролечивать до 2000 свердловчан. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям