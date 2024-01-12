В Свердловской области нашли вспышку гепатита А

В Краснотурьинске (Свердловская область) выявили семь случаев гепатита А среди взрослых. Об этом сообщили представители регионального управления Роспотребнадзора.
«В Краснотурьинске зарегистрированы семь случаев гепатита А среди взрослых. Все заболевшие в разное время покупали продукцию в закусочных одного известного в городе бренда», — указано в сообщении представителей ведомства.
Сотрудники Роспотребнадзора уже обнаружили нарушения санитарно-эпидемиологических требований в городских закусочных. Организованы лабораторные исследования, ведется вакцинация контактных лиц.
Главный внештатный гастроэнтеролог регионального минздрава Елена Бессонова пояснила, что в Свердловской области самыми распространенными формами гепатита являются B и С. Она добавила, что ежегодно нужно пролечивать до 2000 свердловчан.
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