Медики рассказали, сколько свердловчан заражены гепатитом

Примерно от двух до четырех процентов свердловчан имеют вирусный гепатит Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Свердловской области самыми распространенными формами гепатита являются B и С. Порядка двухсот тысяч жителей региона имеют подтвержденный диагноз — вирусный гепатит. Проблема этого заболевания стоит достаточно остро, так как первые признаки гепатита проявляются не сразу.

«Примерно от двух до четырех процентов свердловчан имеют вирусный гепатит. В реальности цифры могут оказаться выше, так как статистика ведется только среди тех граждан, у которых выявили заболевание. Ежегодно в мире от осложнений, вызванных вирусными гепатитами умирают около 1 миллиона людей», — отметила главный внештатный гастроэнтеролог регионального минздрава Елена Бессонова на пресс-конференции в ТАСС.

По словам Бессоновой, ежегодно нужно пролечивать до 2000 свердловчан. «Сейчас мы пролечиваем порядка 700 человек в год. Речь идет о полностью бесплатной терапии, которая финансируется государством. С момента инфицирования до цирроза печени, бывает, болеют до 20 лет», — сказала она.

Препараты для лечения гепатита недешевые, и определенная нехватка противовирусных лекарств есть. Однако минздрав ежегодно увеличивает объемы финансирования, добавила Бессонова.

В региональном Роспотребнадзоре URA.RU пояснили, что по итогам 2021 года эпидемиологическую ситуацию по заболеваемости гемоконтактными гепатитами в Свердловской области можно расценить как стабильную. «За 6 месяцев 2022 года случаи заболеваний острым вирусным гепатитом В не зарегистрированы. Показатель заболеваемости острым вирусным гепатитом С составил 0,14 на 100 тыс. населения, что в 1,5 раза выше аналогичного периода прошлого года и в 5 раз ниже среднемноголетнего уровня», — сообщили в пресс-службе.

Ранее агентство писало, что нескольких иностранных студентов из Нигерии и Сенегала могут отчислить из УрГЭУ, так как в их крови нашли маркеры гепатита B. Пяти обучающимся на время запретили посещать занятия и выселили из университетских общежитий. После того как иностранцы пожаловались на нарушение прав, им позволили остаться в общежитии и посещать лекции, пока медики не вынесут окончательный диагноз.