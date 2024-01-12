Венедиктов* подал иск на 1 млрд рублей к топ-менеджерам «Газпром-Медиа»

13 января 2024 в 03:35 Размер текста - 17 +

Венедиктов* пытается взыскать через суд миллиард рублей с «Газпром-медиа» Фото: Владимир Андреев © URA.RU Бывший главред радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов* (признан Минюстом иноагентом в России) направил иск на миллиард рублей к топ-менеджерам «Газпром-медиа». Соответствующая информация имеется в картотеке арбитражных дел. «ООО „Эмхк“, мажоритарным акционером которого является Венедиктов, подало иск на 1,1 млрд рублей к топ-менеджерам „Газпром-медиа“. Исковое заявление принято к производству», — передает газета «Ведомости», ссылаясь на судебные материалы. Представители пресс-службы «Газпром-медиа» уточнили, что ЗАО «Эхо Москвы» было убыточным до прекращения своей работы. Они добавили, что миноритарные акционеры в финансировании деятельности радиостанции не участвовали и предложений по способам улучшения финансовых результатов не выдвигали, передает РИА Новости. * Венедиктов признан Минюстом иноагентом в России

Бывший главред радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов* (признан Минюстом иноагентом в России) направил иск на миллиард рублей к топ-менеджерам «Газпром-медиа». Соответствующая информация имеется в картотеке арбитражных дел. «ООО „Эмхк“, мажоритарным акционером которого является Венедиктов, подало иск на 1,1 млрд рублей к топ-менеджерам „Газпром-медиа“. Исковое заявление принято к производству», — передает газета «Ведомости», ссылаясь на судебные материалы. Представители пресс-службы «Газпром-медиа» уточнили, что ЗАО «Эхо Москвы» было убыточным до прекращения своей работы. Они добавили, что миноритарные акционеры в финансировании деятельности радиостанции не участвовали и предложений по способам улучшения финансовых результатов не выдвигали, передает РИА Новости. * Венедиктов признан Минюстом иноагентом в России