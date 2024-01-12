Венедиктов* подал иск на 1 млрд рублей к топ-менеджерам «Газпром-Медиа»

Бывший главред радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов* (признан Минюстом иноагентом в России) направил иск на миллиард рублей к топ-менеджерам «Газпром-медиа». Соответствующая информация имеется в картотеке арбитражных дел.
«ООО „Эмхк“, мажоритарным акционером которого является Венедиктов, подало иск на 1,1 млрд рублей к топ-менеджерам „Газпром-медиа“. Исковое заявление принято к производству», — передает газета «Ведомости», ссылаясь на судебные материалы.
Представители пресс-службы «Газпром-медиа» уточнили, что ЗАО «Эхо Москвы» было убыточным до прекращения своей работы. Они добавили, что миноритарные акционеры в финансировании деятельности радиостанции не участвовали и предложений по способам улучшения финансовых результатов не выдвигали, передает РИА Новости.
* Венедиктов признан Минюстом иноагентом в России
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.