12 января 2024

Венедиктов* подал иск на 1 млрд рублей к топ-менеджерам «Газпром-Медиа»

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание ЦИК по видеонаблюдению на выборах. Москва, портрет, венедиктов алексей
Венедиктов* пытается взыскать через суд миллиард рублей с «Газпром-медиа» Фото:

Бывший главред радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов* (признан Минюстом иноагентом в России) направил иск на миллиард рублей к топ-менеджерам «Газпром-медиа». Соответствующая информация имеется в картотеке арбитражных дел.

«ООО „Эмхк“, мажоритарным акционером которого является Венедиктов, подало иск на 1,1 млрд рублей к топ-менеджерам „Газпром-медиа“. Исковое заявление принято к производству», — передает газета «Ведомости», ссылаясь на судебные материалы.

Представители пресс-службы «Газпром-медиа» уточнили, что ЗАО «Эхо Москвы» было убыточным до прекращения своей работы. Они добавили, что миноритарные акционеры в финансировании деятельности радиостанции не участвовали и предложений по способам улучшения финансовых результатов не выдвигали, передает РИА Новости.

* Венедиктов признан Минюстом иноагентом в России

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Бывший главред радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов* (признан Минюстом иноагентом в России) направил иск на миллиард рублей к топ-менеджерам «Газпром-медиа». Соответствующая информация имеется в картотеке арбитражных дел. «ООО „Эмхк“, мажоритарным акционером которого является Венедиктов, подало иск на 1,1 млрд рублей к топ-менеджерам „Газпром-медиа“. Исковое заявление принято к производству», — передает газета «Ведомости», ссылаясь на судебные материалы. Представители пресс-службы «Газпром-медиа» уточнили, что ЗАО «Эхо Москвы» было убыточным до прекращения своей работы. Они добавили, что миноритарные акционеры в финансировании деятельности радиостанции не участвовали и предложений по способам улучшения финансовых результатов не выдвигали, передает РИА Новости. * Венедиктов признан Минюстом иноагентом в России
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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