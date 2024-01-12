На Тайване начались выборы президента и парламента

13 января 2024 в 06:21 Размер текста - 17 +

В Китае следят за выборами на Тайване Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На Тайване открылись 13 января утром избирательные участки на выборах президента и парламента. Об этом сообщили китайские журналисты. «Избирательные участки будут работать на Тайване до 16.00 (МСК — прим URA.RU), сразу после их закрытия начнется ручной подсчет бюллетеней, электронного, заочного или досрочного голосования не допускается. Глава администрации избирается всеобщим голосованием, победителем становится кандидат, набравший наибольшее число голосов, второй тур не предусмотрен», — передает TeleTrader.com. По данным издания, за пост президента (главы администрации) ведет борьбу кандидат от правящей Демократической прогрессивной партии Лай Циндэ планирует сократить экономическую зависимость страны от Пекина и продолжить укреплять отношения с США. Кандидат от оппозиционной «Гоминьдан» Хоу Юи выступает за возобновление диалога с Пекином, но планирует продолжить укреплять обороноспособность Тайваня. Еще один кандидат представитель центристской Тайваньской народной партии Ко Вэньчжэ готов к контактам с Пекином, если последний не будет менять общественный уклад жизни на острове. В Китае внимательно следят за выборами, поскольку считают Тайвань частью своей территории. США и страны Запада пытались дестабилизировать отношения между властями Тайваня и КНР. Ранее власти Китая обещали ввести санкции против пяти американских компаний из-за поставок США оружия на Тайвань. Мид КНР отметил, что США откровенно нарушают принцип одного Китая, продавая оружие на Тайвань и под разными предлогами вводят противозаконные односторонние санкции, передает RT. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

На Тайване открылись 13 января утром избирательные участки на выборах президента и парламента. Об этом сообщили китайские журналисты. «Избирательные участки будут работать на Тайване до 16.00 (МСК — прим URA.RU), сразу после их закрытия начнется ручной подсчет бюллетеней, электронного, заочного или досрочного голосования не допускается. Глава администрации избирается всеобщим голосованием, победителем становится кандидат, набравший наибольшее число голосов, второй тур не предусмотрен», — передает TeleTrader.com. По данным издания, за пост президента (главы администрации) ведет борьбу кандидат от правящей Демократической прогрессивной партии Лай Циндэ планирует сократить экономическую зависимость страны от Пекина и продолжить укреплять отношения с США. Кандидат от оппозиционной «Гоминьдан» Хоу Юи выступает за возобновление диалога с Пекином, но планирует продолжить укреплять обороноспособность Тайваня. Еще один кандидат представитель центристской Тайваньской народной партии Ко Вэньчжэ готов к контактам с Пекином, если последний не будет менять общественный уклад жизни на острове. В Китае внимательно следят за выборами, поскольку считают Тайвань частью своей территории. США и страны Запада пытались дестабилизировать отношения между властями Тайваня и КНР. Ранее власти Китая обещали ввести санкции против пяти американских компаний из-за поставок США оружия на Тайвань. Мид КНР отметил, что США откровенно нарушают принцип одного Китая, продавая оружие на Тайвань и под разными предлогами вводят противозаконные односторонние санкции, передает RT.