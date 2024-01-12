В ЯНАО из-за 40-градусных морозов закрыли зимник

Движение по зимнику закрыто с 13 января Фото: Александр Елизаров © URA.RU

В Пуровском районе ЯНАО 13 января закрыто движение по зимнику между селом Самбург и Заполярным нефтегазоконденсатным месторождением (НГМК). По информации местных властей, ограничение связано с падением температуры воздуха ниже 40 градусов мороза.

«Внимание! Закрыто движение по автозимнику село Самбург — Заполярное НГКМ в связи с понижением температуры воздуха до -40 градусов и ниже», — сообщается в telegram-канале дептранса районной мэрии.

На Ямало-Ненецкий автономный округ 11 января обрушился мощный буран, который принес жителям региона немало проблем. Были закрыты автодороги, зимники и ледовая переправа. В Салехарде и Лабытнанги ветер был особенно сильным, пострадало несколько объектов.