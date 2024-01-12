12 января 2024

В ЯНАО из-за 40-градусных морозов закрыли зимник

© Служба новостей «URA.RU»
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Деревня Ярки, зимник. Ханты-Мансийский район, зимник, дорога
Движение по зимнику закрыто с 13 января Фото:

В Пуровском районе ЯНАО 13 января закрыто движение по зимнику между селом Самбург и Заполярным нефтегазоконденсатным месторождением (НГМК). По информации местных властей, ограничение связано с падением температуры воздуха ниже 40 градусов мороза.

«Внимание! Закрыто движение по автозимнику село Самбург — Заполярное НГКМ в связи с понижением температуры воздуха до -40 градусов и ниже», — сообщается в telegram-канале дептранса районной мэрии.

На Ямало-Ненецкий автономный округ 11 января обрушился мощный буран, который принес жителям региона немало проблем. Были закрыты автодороги, зимники и ледовая переправа. В Салехарде и Лабытнанги ветер был особенно сильным, пострадало несколько объектов.

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В Пуровском районе ЯНАО 13 января закрыто движение по зимнику между селом Самбург и Заполярным нефтегазоконденсатным месторождением (НГМК). По информации местных властей, ограничение связано с падением температуры воздуха ниже 40 градусов мороза. «Внимание! Закрыто движение по автозимнику село Самбург — Заполярное НГКМ в связи с понижением температуры воздуха до -40 градусов и ниже», — сообщается в telegram-канале дептранса районной мэрии. На Ямало-Ненецкий автономный округ 11 января обрушился мощный буран, который принес жителям региона немало проблем. Были закрыты автодороги, зимники и ледовая переправа. В Салехарде и Лабытнанги ветер был особенно сильным, пострадало несколько объектов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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