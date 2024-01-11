Закрытие дорог, отключение света и задержка рейсов во время непогоды в ЯНАО

Последствия ухудшения погоды 11 января в ЯНАО
© Служба новостей «URA.RU»
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Метель. Курган, снег, непогода, метель, плохая погода, плохая видимость
Ямал накрыла мощная буря 11 января Фото:

На Ямало-Ненецкий автономный округ 11 января обрушился мощный буран, который принес жителям региона не мало проблем. О том, какие происшествия случились во время удара стихии читайте в материале URA.RU.

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На Ямало-Ненецкий автономный округ 11 января обрушился мощный буран, который принес жителям региона не мало проблем. О том, какие происшествия случились во время удара стихии читайте в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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