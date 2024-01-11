Закрытие дорог, отключение света и задержка рейсов во время непогоды в ЯНАО

Последствия ухудшения погоды 11 января в ЯНАО

11 января 2024 в 21:10 Размер текста - 17 +

На Ямало-Ненецкий автономный округ 11 января обрушился мощный буран, который принес жителям региона не мало проблем. О том, какие происшествия случились во время удара стихии читайте в материале URA.RU.