Закрытие дорог, отключение света и задержка рейсов во время непогоды в ЯНАО

Ямал накрыла мощная буря 11 января
На Ямало-Ненецкий автономный округ 11 января обрушился мощный буран, который принес жителям региона не мало проблем. О том, какие происшествия случились во время удара стихии читайте в материале URA.RU.
- В округе были закрыты зимники Лабытнанги — Мужи — Азовы — Теги и Аксарка — Салемал — Панаевск — Яр-Сале. Остановлено движение на главной ледовой переправе региона. Также было запрещено передвигаться по 10 ямальским автодорогам, в том числе от памятника Романтикам до аэропорта Салехарда.
- В Новом Уренгое и Салехарде объявили актированный день для школьников. Были отменены занятия для учащихся с 1 по 7 класс.
- В Яр-Сале из-за сильных порывов ветра было оборвано две линии электропередач. Жители села остались без света. Для безопасности северян в населенном пункте отменили поездки в рейсовых автобусах.
- Из-за неблагоприятных погодных условий были отменены и задержаны авиарейсы в аэропортах Салехарда и Нового Уренгоя, а также вылеты вертолетов в отдаленные районы округа. Кроме того, авиаборт из Салехарда совершил посадку в запасном аэродроме Надыма.
- Работники регионального оператора ТКО не смогли выйти на линию из-за сильного ветра. Вывезенный мусор было невозможно доставить на полигон в связи с образованием пробок на автодорогах.
- В Салехарде наблюдались перебои со светом. Однако, аварийные службы были переведены на особый режим работы. Специалисты отключили уличное освещение, чтобы не допустить проблем с электроэнергией.
- Разбушевавшийся ветер в окружной столице нанес вред городским арт-объектам. В это время в Лабытнанги обнаружили светофор, вырванный из земли, и завалившееся новогоднее дерево.
- Из-за метели в бензозаправки Салехарда вовремя не доставили топливо. Водители сообщали в социальных сетях, что не могут заправить свои автомобили.
- Два автомобиля застряло по пути в Салехард во время передвижения по зимним дорогам. Ямальским спасателям удалось удачно эвакуировать северян.
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