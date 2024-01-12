Мэр раскрыл подробности о последствиях вспышки гепатита А в Краснотурьинске

Шесть человек, заразившихся гепатитом А в Краснотурьинске (Свердловская область), сейчас находятся в больнице. Об этом рассказал глава города Александр Устинов.
«Про эпидемию пока говорить очень рано. Все шесть человек в Карпинской инфекционной больнице сейчас лежат. Восстанавливаем анамнез. Плюс все превентивные мероприятия проводим. Мы пока не можем понять источник», — передает слова Устинова издание «Вечерний Краснотурьинск».
Корреспондент URA.RU связался с мэром Краснотурьинска. Он отметил, что в настоящее время Роспотребнадзор полностью занимается происшествием.
Ранее URA.RU писало, что в Краснотурьинске выявили семь случаев гепатита А среди взрослых. Известно, что заболевшие в разное время покупали продукцию в закусочных одного известного в городе бренда, где уже обнаружены санитарные нарушения.
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