12 января 2024

Мэр раскрыл подробности о последствиях вспышки гепатита А в Краснотурьинске

Мэр Краснотурьинска Устинов: заразившиеся гепатитом А сейчас лежат в больнице
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Кашель. Клипарт. Екатеринбург, градусник, грипп, простуда, температура, болезнь, орви, заболевание, медицинская маска, защитная маска, маска на лицо, covid19, измерение температуры, коронавирус
Источник вируса еще не установлен, отметил Устинов Фото:

Шесть человек, заразившихся гепатитом А в Краснотурьинске (Свердловская область), сейчас находятся в больнице. Об этом рассказал глава города Александр Устинов.

«Про эпидемию пока говорить очень рано. Все шесть человек в Карпинской инфекционной больнице сейчас лежат. Восстанавливаем анамнез. Плюс все превентивные мероприятия проводим. Мы пока не можем понять источник», — передает слова Устинова издание «Вечерний Краснотурьинск».

Корреспондент URA.RU связался с мэром Краснотурьинска. Он отметил, что в настоящее время Роспотребнадзор полностью занимается происшествием.

Ранее URA.RU писало, что в Краснотурьинске выявили семь случаев гепатита А среди взрослых. Известно, что заболевшие в разное время покупали продукцию в закусочных одного известного в городе бренда, где уже обнаружены санитарные нарушения.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Шесть человек, заразившихся гепатитом А в Краснотурьинске (Свердловская область), сейчас находятся в больнице. Об этом рассказал глава города Александр Устинов. «Про эпидемию пока говорить очень рано. Все шесть человек в Карпинской инфекционной больнице сейчас лежат. Восстанавливаем анамнез. Плюс все превентивные мероприятия проводим. Мы пока не можем понять источник», — передает слова Устинова издание «Вечерний Краснотурьинск». Корреспондент URA.RU связался с мэром Краснотурьинска. Он отметил, что в настоящее время Роспотребнадзор полностью занимается происшествием. Ранее URA.RU писало, что в Краснотурьинске выявили семь случаев гепатита А среди взрослых. Известно, что заболевшие в разное время покупали продукцию в закусочных одного известного в городе бренда, где уже обнаружены санитарные нарушения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...