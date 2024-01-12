Мэр раскрыл подробности о последствиях вспышки гепатита А в Краснотурьинске

Мэр Краснотурьинска Устинов: заразившиеся гепатитом А сейчас лежат в больнице

13 января 2024 в 12:15 Размер текста - 17 +

Источник вируса еще не установлен, отметил Устинов Фото: Анна Майорова © URA.RU Шесть человек, заразившихся гепатитом А в Краснотурьинске (Свердловская область), сейчас находятся в больнице. Об этом рассказал глава города Александр Устинов. «Про эпидемию пока говорить очень рано. Все шесть человек в Карпинской инфекционной больнице сейчас лежат. Восстанавливаем анамнез. Плюс все превентивные мероприятия проводим. Мы пока не можем понять источник», — передает слова Устинова издание «Вечерний Краснотурьинск». Корреспондент URA.RU связался с мэром Краснотурьинска. Он отметил, что в настоящее время Роспотребнадзор полностью занимается происшествием. Ранее URA.RU писало, что в Краснотурьинске выявили семь случаев гепатита А среди взрослых. Известно, что заболевшие в разное время покупали продукцию в закусочных одного известного в городе бренда, где уже обнаружены санитарные нарушения.

Шесть человек, заразившихся гепатитом А в Краснотурьинске (Свердловская область), сейчас находятся в больнице. Об этом рассказал глава города Александр Устинов. «Про эпидемию пока говорить очень рано. Все шесть человек в Карпинской инфекционной больнице сейчас лежат. Восстанавливаем анамнез. Плюс все превентивные мероприятия проводим. Мы пока не можем понять источник», — передает слова Устинова издание «Вечерний Краснотурьинск». Корреспондент URA.RU связался с мэром Краснотурьинска. Он отметил, что в настоящее время Роспотребнадзор полностью занимается происшествием. Ранее URA.RU писало, что в Краснотурьинске выявили семь случаев гепатита А среди взрослых. Известно, что заболевшие в разное время покупали продукцию в закусочных одного известного в городе бренда, где уже обнаружены санитарные нарушения.