12 января 2024

Следком взялся за тренера из Нижневартовска, которого заподозрили в педофилии. Инсайд

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Чернятьев Денис. Генерал СК РФ по челябинской области. Челябинск, генерал, погон, генерал-майор юстиции
К делу об интимной переписке тренера с девочками подключился СК ХМАО Фото:
новость из сюжета
Тренера по хоккею из Нижневартовска заподозрили в педофилии

Следственный комитет начал проверку тренера спортшколы из Нижневартовска, которого заподозрили в интимной переписке с несовершеннолетними подопечными. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах округа.

«Следком организовал проверку по факту иных действий сексуально характера с лицом, не достигшим 16 лет. Проверку ведет Следственный отдел по Нижневартовску», — прокомментировал инсайдер.

В пресс-службу ведомства направлен запрос. Ответ ожидается.

В мэрии Нижневартовска уточнили, что передали все материалы для проверки инцидента в СК. Также об данные об инциденте переданы в прокуратуру округа, в ведомство направлен запрос, ответ ожидается. Тренер подал в отставку после публикации интимной переписки в социальных сетях города.

Ранее URA.RU писало, что тренер подал в отставку после публикации интимной переписки в соцсетях. Сам он отказался комментировать инцидент.

Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Следственный комитет начал проверку тренера спортшколы из Нижневартовска, которого заподозрили в интимной переписке с несовершеннолетними подопечными. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах округа. «Следком организовал проверку по факту иных действий сексуально характера с лицом, не достигшим 16 лет. Проверку ведет Следственный отдел по Нижневартовску», — прокомментировал инсайдер. В пресс-службу ведомства направлен запрос. Ответ ожидается. В мэрии Нижневартовска уточнили, что передали все материалы для проверки инцидента в СК. Также об данные об инциденте переданы в прокуратуру округа, в ведомство направлен запрос, ответ ожидается. Тренер подал в отставку после публикации интимной переписки в социальных сетях города. Ранее URA.RU писало, что тренер подал в отставку после публикации интимной переписки в соцсетях. Сам он отказался комментировать инцидент.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...