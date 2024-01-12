Происшествия Криминал Следком взялся за тренера из Нижневартовска, которого заподозрили в педофилии. Инсайд 13 января 2024 в 14:06 Размер текста - 17 + К делу об интимной переписке тренера с девочками подключился СК ХМАО Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Тренера по хоккею из Нижневартовска заподозрили в педофилии Следственный комитет начал проверку тренера спортшколы из Нижневартовска, которого заподозрили в интимной переписке с несовершеннолетними подопечными. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах округа. «Следком организовал проверку по факту иных действий сексуально характера с лицом, не достигшим 16 лет. Проверку ведет Следственный отдел по Нижневартовску», — прокомментировал инсайдер. В пресс-службу ведомства направлен запрос. Ответ ожидается. В мэрии Нижневартовска уточнили, что передали все материалы для проверки инцидента в СК. Также об данные об инциденте переданы в прокуратуру округа, в ведомство направлен запрос, ответ ожидается. Тренер подал в отставку после публикации интимной переписки в социальных сетях города. Ранее URA.RU писало, что тренер подал в отставку после публикации интимной переписки в соцсетях. Сам он отказался комментировать инцидент. Следственный комитет начал проверку тренера спортшколы из Нижневартовска, которого заподозрили в интимной переписке с несовершеннолетними подопечными. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах округа. «Следком организовал проверку по факту иных действий сексуально характера с лицом, не достигшим 16 лет. Проверку ведет Следственный отдел по Нижневартовску», — прокомментировал инсайдер. В пресс-службу ведомства направлен запрос. Ответ ожидается. В мэрии Нижневартовска уточнили, что передали все материалы для проверки инцидента в СК. Также об данные об инциденте переданы в прокуратуру округа, в ведомство направлен запрос, ответ ожидается. Тренер подал в отставку после публикации интимной переписки в социальных сетях города. Ранее URA.RU писало, что тренер подал в отставку после публикации интимной переписки в соцсетях. Сам он отказался комментировать инцидент. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям