Следственный комитет начал проверку тренера спортшколы из Нижневартовска, которого заподозрили в интимной переписке с несовершеннолетними подопечными. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах округа.
«Следком организовал проверку по факту иных действий сексуально характера с лицом, не достигшим 16 лет. Проверку ведет Следственный отдел по Нижневартовску», — прокомментировал инсайдер.
В пресс-службу ведомства направлен запрос. Ответ ожидается.
В мэрии Нижневартовска уточнили, что передали все материалы для проверки инцидента в СК. Также об данные об инциденте переданы в прокуратуру округа, в ведомство направлен запрос, ответ ожидается. Тренер подал в отставку после публикации интимной переписки в социальных сетях города.
Ранее URA.RU писало, что тренер подал в отставку после публикации интимной переписки в соцсетях. Сам он отказался комментировать инцидент.
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