Власти Салехарда назвали сроки устранения последствий снежной бури

В Салехарде (ЯНАО) арт-объекты, поврежденные из-за снежной бури 11 января, будут восстановлены в течение недели. Об этом сообщила мэрия города в соцсети.
«В Салехарде дорожники в круглосуточном режиме устраняют последствия непогоды. Пострадавшие от ветра арт-объекты будут восстановлены в течение недели», — сообщили в telegram-канале городские власти. Уточняется, что светящаяся арка на площади Ленина уже возвращена на свое место.
В городе ведется расчистка от снега улиц и дворов от снега. К уборке микрорайонов привлечены и управляющие организации.
На Ямале ветер начал усиливаться вечером 10 января, к утру 11 января были закрыты автодороги, зимники и ледовая переправа. В Салехарде и Лабытнанги ветер был особенно сильным, пострадало несколько городских объектов.
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