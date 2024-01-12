Власти Салехарда назвали сроки устранения последствий снежной бури

В Салехарде после снежной бури арт-объекты восстановят за неделю

13 января 2024 в 16:05 Размер текста - 17 +

Последствия непогоды в городе устраняются круглосуточно Фото: Илья Московец © URA.RU В Салехарде (ЯНАО) арт-объекты, поврежденные из-за снежной бури 11 января, будут восстановлены в течение недели. Об этом сообщила мэрия города в соцсети. «В Салехарде дорожники в круглосуточном режиме устраняют последствия непогоды. Пострадавшие от ветра арт-объекты будут восстановлены в течение недели», — сообщили в telegram-канале городские власти. Уточняется, что светящаяся арка на площади Ленина уже возвращена на свое место. В городе ведется расчистка от снега улиц и дворов от снега. К уборке микрорайонов привлечены и управляющие организации. На Ямале ветер начал усиливаться вечером 10 января, к утру 11 января были закрыты автодороги, зимники и ледовая переправа. В Салехарде и Лабытнанги ветер был особенно сильным, пострадало несколько городских объектов.

В Салехарде (ЯНАО) арт-объекты, поврежденные из-за снежной бури 11 января, будут восстановлены в течение недели. Об этом сообщила мэрия города в соцсети. «В Салехарде дорожники в круглосуточном режиме устраняют последствия непогоды. Пострадавшие от ветра арт-объекты будут восстановлены в течение недели», — сообщили в telegram-канале городские власти. Уточняется, что светящаяся арка на площади Ленина уже возвращена на свое место. В городе ведется расчистка от снега улиц и дворов от снега. К уборке микрорайонов привлечены и управляющие организации. На Ямале ветер начал усиливаться вечером 10 января, к утру 11 января были закрыты автодороги, зимники и ледовая переправа. В Салехарде и Лабытнанги ветер был особенно сильным, пострадало несколько городских объектов.