12 января 2024

Власти Салехарда назвали сроки устранения последствий снежной бури

В Салехарде после снежной бури арт-объекты восстановят за неделю
© Служба новостей «URA.RU»
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Свердловские зарисовки. Екатеринбург, сугроб, автомобиль, последствия снегопада, парковка, автомобиль под снегом
Последствия непогоды в городе устраняются круглосуточно Фото:

В Салехарде (ЯНАО) арт-объекты, поврежденные из-за снежной бури 11 января, будут восстановлены в течение недели. Об этом сообщила мэрия города в соцсети.

«В Салехарде дорожники в круглосуточном режиме устраняют последствия непогоды. Пострадавшие от ветра арт-объекты будут восстановлены в течение недели», — сообщили в telegram-канале городские власти. Уточняется, что светящаяся арка на площади Ленина уже возвращена на свое место.

В городе ведется расчистка от снега улиц и дворов от снега. К уборке микрорайонов привлечены и управляющие организации.

На Ямале ветер начал усиливаться вечером 10 января, к утру 11 января были закрыты автодороги, зимники и ледовая переправа. В Салехарде и Лабытнанги ветер был особенно сильным, пострадало несколько городских объектов.

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В Салехарде (ЯНАО) арт-объекты, поврежденные из-за снежной бури 11 января, будут восстановлены в течение недели. Об этом сообщила мэрия города в соцсети. «В Салехарде дорожники в круглосуточном режиме устраняют последствия непогоды. Пострадавшие от ветра арт-объекты будут восстановлены в течение недели», — сообщили в telegram-канале городские власти. Уточняется, что светящаяся арка на площади Ленина уже возвращена на свое место. В городе ведется расчистка от снега улиц и дворов от снега. К уборке микрорайонов привлечены и управляющие организации. На Ямале ветер начал усиливаться вечером 10 января, к утру 11 января были закрыты автодороги, зимники и ледовая переправа. В Салехарде и Лабытнанги ветер был особенно сильным, пострадало несколько городских объектов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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