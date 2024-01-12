Пермского депутата Медведева исключили из фракции КПРФ в гордуме

13 января 2024 в 20:44 Размер текста - 17 +

Из партии КПРФ Сергей Медведев исключен с 11 января Фото: Сергей Русанов © URA.RU Депутата Пермской гордумы Сергея Медведева исключили из фракции КПРФ. Из партии он был исключен 11 января, сообщила руководитель Пермского краевого комитета КПРФ Ксения Айтакова. «Сергея Медведева исключили из партии КПРФ 11 января. Сегодня, 13 января, он был исключен и из фракции в гордуме. Дальше пусть работают компетентные органы», — рассказала Айтакова изданию «Новый компаньон». Ранее Пермская гордума и правоохранительные органы направили в партию КПРФ письмо с просьбой прокомментировать пост Медведева, в котором он раскритиковал спецоперацию на Украине. Позже депутата вызвали в крайком и попросили написать заявление о выходе из партии и сложении полномочий. Сам депутат готов покинуть страну и ожидает, что к нему могут прийти сотрудники ФСБ.

Депутата Пермской гордумы Сергея Медведева исключили из фракции КПРФ. Из партии он был исключен 11 января, сообщила руководитель Пермского краевого комитета КПРФ Ксения Айтакова. «Сергея Медведева исключили из партии КПРФ 11 января. Сегодня, 13 января, он был исключен и из фракции в гордуме. Дальше пусть работают компетентные органы», — рассказала Айтакова изданию «Новый компаньон». Ранее Пермская гордума и правоохранительные органы направили в партию КПРФ письмо с просьбой прокомментировать пост Медведева, в котором он раскритиковал спецоперацию на Украине. Позже депутата вызвали в крайком и попросили написать заявление о выходе из партии и сложении полномочий. Сам депутат готов покинуть страну и ожидает, что к нему могут прийти сотрудники ФСБ.