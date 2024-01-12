12 января 2024

Пермского депутата Медведева исключили из фракции КПРФ в гордуме

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7 заседание Пермской городской думы VII созыва. Пермь, медведев сергей
Из партии КПРФ Сергей Медведев исключен с 11 января Фото:

Депутата Пермской гордумы Сергея Медведева исключили из фракции КПРФ. Из партии он был исключен 11 января, сообщила руководитель Пермского краевого комитета КПРФ Ксения Айтакова.

«Сергея Медведева исключили из партии КПРФ 11 января. Сегодня, 13 января, он был исключен и из фракции в гордуме. Дальше пусть работают компетентные органы», — рассказала Айтакова изданию «Новый компаньон».

Ранее Пермская гордума и правоохранительные органы направили в партию КПРФ письмо с просьбой прокомментировать пост Медведева, в котором он раскритиковал спецоперацию на Украине. Позже депутата вызвали в крайком и попросили написать заявление о выходе из партии и сложении полномочий. Сам депутат готов покинуть страну и ожидает, что к нему могут прийти сотрудники ФСБ.

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Депутата Пермской гордумы Сергея Медведева исключили из фракции КПРФ. Из партии он был исключен 11 января, сообщила руководитель Пермского краевого комитета КПРФ Ксения Айтакова. «Сергея Медведева исключили из партии КПРФ 11 января. Сегодня, 13 января, он был исключен и из фракции в гордуме. Дальше пусть работают компетентные органы», — рассказала Айтакова изданию «Новый компаньон». Ранее Пермская гордума и правоохранительные органы направили в партию КПРФ письмо с просьбой прокомментировать пост Медведева, в котором он раскритиковал спецоперацию на Украине. Позже депутата вызвали в крайком и попросили написать заявление о выходе из партии и сложении полномочий. Сам депутат готов покинуть страну и ожидает, что к нему могут прийти сотрудники ФСБ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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