Прокуратура взяла на контроль проверку смертельного ДТП на свердловской трассе

13 января 2024 в 20:47 Размер текста - 17 +

Прокуроры оценят результаты проверки ДТП на трассе Пермь-Екатеринбург Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Прокуроры Нижнесергинского района (Свердловская область) взяли на контроль проведение проверки ДТП на трассе Пермь-Екатеринбург, в котором погиб один человек и еще четверо пострадали. Об этом рассказали в пресс-службе регионального ведомства. «Прокуратура даст оценку законности процессуального решения, которое будет принято сотрудниками полиции по результатам доследственной проверки», — пишет telegram-канал «Прокуратура Свердловской области». Известно, что автобус перевозил восемь пассажиров, но при развороте не предоставил преимущество в движении водителю легкового автомобиля Volvo, в результате чего произошло столкновение. На 232 километре автодороги Пермь-Екатеринбург «Нижнесергинского района» произошла смертельная авария. На место происшествия приехали сотрудники Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа местного ОВД, МЧС и СМП.

Прокуроры Нижнесергинского района (Свердловская область) взяли на контроль проведение проверки ДТП на трассе Пермь-Екатеринбург, в котором погиб один человек и еще четверо пострадали. Об этом рассказали в пресс-службе регионального ведомства. «Прокуратура даст оценку законности процессуального решения, которое будет принято сотрудниками полиции по результатам доследственной проверки», — пишет telegram-канал «Прокуратура Свердловской области». Известно, что автобус перевозил восемь пассажиров, но при развороте не предоставил преимущество в движении водителю легкового автомобиля Volvo, в результате чего произошло столкновение. На 232 километре автодороги Пермь-Екатеринбург «Нижнесергинского района» произошла смертельная авария. На место происшествия приехали сотрудники Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа местного ОВД, МЧС и СМП.