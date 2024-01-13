Прокуратура взяла на контроль проверку смертельного ДТП на свердловской трассе

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Судебное заседание по уголовному делу росгвардийцев . Курган, уголовное дело, прокурор, ходатайство, сторона обвинения
Прокуроры оценят результаты проверки ДТП на трассе Пермь-Екатеринбург Фото:

Прокуроры Нижнесергинского района (Свердловская область) взяли на контроль проведение проверки ДТП на трассе Пермь-Екатеринбург, в котором погиб один человек и еще четверо пострадали. Об этом рассказали в пресс-службе регионального ведомства.

«Прокуратура даст оценку законности процессуального решения, которое будет принято сотрудниками полиции по результатам доследственной проверки», — пишет telegram-канал «Прокуратура Свердловской области». Известно, что автобус перевозил восемь пассажиров, но при развороте не предоставил преимущество в движении водителю легкового автомобиля Volvo, в результате чего произошло столкновение.

На 232 километре автодороги Пермь-Екатеринбург «Нижнесергинского района» произошла смертельная авария. На место происшествия приехали сотрудники Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа местного ОВД, МЧС и СМП.

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Прокуроры Нижнесергинского района (Свердловская область) взяли на контроль проведение проверки ДТП на трассе Пермь-Екатеринбург, в котором погиб один человек и еще четверо пострадали. Об этом рассказали в пресс-службе регионального ведомства. «Прокуратура даст оценку законности процессуального решения, которое будет принято сотрудниками полиции по результатам доследственной проверки», — пишет telegram-канал «Прокуратура Свердловской области». Известно, что автобус перевозил восемь пассажиров, но при развороте не предоставил преимущество в движении водителю легкового автомобиля Volvo, в результате чего произошло столкновение. На 232 километре автодороги Пермь-Екатеринбург «Нижнесергинского района» произошла смертельная авария. На место происшествия приехали сотрудники Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа местного ОВД, МЧС и СМП.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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