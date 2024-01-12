Татьяна Тарасова приедет в Магнитогорск на спартакиаду по фигурному катанию

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова готова приехать в Челябинскую область на Спартакиаду сильнейших, которая пройдет в Магнитогорске с 16 по 18 февраля. Об это она рассказала в интервью «Матч ТВ».
«Обязательно поеду на Спартакиаду в Магнитогорск. Пока не знаю, в каком качестве. Если пригласят работать, буду комментировать. Но поеду точно», — приводит слова Тарасовой «Матч ТВ» на своем сайте.
По задумке организаторов зимняя Спартакиада сильнейших должна пройти в нескольких городах России. Соревнования по фигурному катанию было решено провести в Магнитогорске. Зрители смогут наблюдать за борьбой лучших в своем амплуа спортсменов с 16 по 18 февраля.
Еще одним почетным гостем Южного Урала станет комментатор Дмитрий Губерниев, который должен посетить биатлонный турнир в Златоусте в рамках Всероссийской Спартакиады по зимним видам спорта с 10 по 18 февраля.
Всего Челябинская область принимает зимнюю Спартакиаду на пяти площадках. Соревнования пройдут: на ледовых аренах «Трактор» и «Уральская молния» (Челябинск), ледовой арене «Металлург» (Магнитогорск), в горнолыжном курорте «Солнечная долина» (Миасс) и лыжно-биатлонном комплексе в Златоусте.
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