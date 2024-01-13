Пашинян предложил заключить с Баку соглашение о контроле над вооружениями

13 января 2024 в 22:27 Размер текста - 17 +

Никол Пашинян сообщил, что мирное соглашение исключит возможную войну Фото: Владимир Андреев © URA.RU Премьер-министр Армении Никол Пашинян выступил с предложением заключить с Азербайджаном соглашение о контроле над вооружениями. Он заявил, что договор может исключить возможный конфликт между странами. «Мы призываем заключить мирный договор, который бы исключил возможную войну», — заявил Пашинян на встрече с членами правящей партии «Гражданский договор» в городе Гавар. Он предложил подписать договор о контроле вооружений, чтобы государства достигли определенных договоренностей. Пашинян также счел неуместной критику Азербайджана, которая связана с приобретением Арменией вооружений во Франции или Индии. Он заявил, что своими высказываниями Азербайджан ставит под сомнение право на существование Армении. Армянский премьер-министр отметил, что Азербайджан и Армения говорят на разных дипломатических языках. По его словам, если стороны искренне хотят достичь мира, то эти вопросы нужно решать. Ранее азербайджанский министр иностранных дел Джейхун Байрамов сообщил, что главы МИД Азербайджана и Армении могут встретиться на общей границе, передает RT. Президент Азербайджана Ильхам Алиев собощил, что страна готова отразить любую угрозу со стороны Армении и их территориальные претензии по поводу Нагорного Карабаха.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян выступил с предложением заключить с Азербайджаном соглашение о контроле над вооружениями. Он заявил, что договор может исключить возможный конфликт между странами. «Мы призываем заключить мирный договор, который бы исключил возможную войну», — заявил Пашинян на встрече с членами правящей партии «Гражданский договор» в городе Гавар. Он предложил подписать договор о контроле вооружений, чтобы государства достигли определенных договоренностей. Пашинян также счел неуместной критику Азербайджана, которая связана с приобретением Арменией вооружений во Франции или Индии. Он заявил, что своими высказываниями Азербайджан ставит под сомнение право на существование Армении. Армянский премьер-министр отметил, что Азербайджан и Армения говорят на разных дипломатических языках. По его словам, если стороны искренне хотят достичь мира, то эти вопросы нужно решать. Ранее азербайджанский министр иностранных дел Джейхун Байрамов сообщил, что главы МИД Азербайджана и Армении могут встретиться на общей границе, передает RT. Президент Азербайджана Ильхам Алиев собощил, что страна готова отразить любую угрозу со стороны Армении и их территориальные претензии по поводу Нагорного Карабаха.