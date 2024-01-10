Алиев намекнул на новую войну с Арменией

10 января 2024 в 23:49 Размер текста - 17 +

Алиев заявил о продолжении процесса строительства армии в стране Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Нагорный Карабах прекращает существование Азербайджан готов отразить любую угрозу со стороны Армении и их территориальные претензии по поводу Нагорного Карабаха. Президент страны Ильхам Алиев заявил, что в связи с этим формирование армии в стране будет продолжаться. «Процесс строительства армии в Азербайджане будет продолжаться. В Армении могут возникнуть неуместные иллюзии, что когда-то они вновь могут оторвать от нас Карабах. Армения должна знать, что сколько бы оружия она ни приобретала, сколько бы ее ни обнадеживали, в случае какого-либо реального источника угрозы для нас мы его немедленно уничтожим», — передает заявление Алиева РИА Новости. Он подчеркнул, что в армянском обществе продолжают считать, что территорию Нагорного Карабаха можно вернуть. Именно поэтому народ Азербайджана всегда должен быть готов к конфликту. Госсекретарь США Энтони Блинкен в октябре 2023 года заявил о существовании угрозы вторжения Азербайджана в Армению, предает RT. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что страна готова признать Нагорный Карабах частью Азербайджана при условии соблюдения безопасности армянского населения, проживающего в регионе. В конце 2023 года Баку передал Еревану пять основных принципов мирного договора, что должно приблизить страны к завершению территориального конфликта. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Азербайджан готов отразить любую угрозу со стороны Армении и их территориальные претензии по поводу Нагорного Карабаха. Президент страны Ильхам Алиев заявил, что в связи с этим формирование армии в стране будет продолжаться. «Процесс строительства армии в Азербайджане будет продолжаться. В Армении могут возникнуть неуместные иллюзии, что когда-то они вновь могут оторвать от нас Карабах. Армения должна знать, что сколько бы оружия она ни приобретала, сколько бы ее ни обнадеживали, в случае какого-либо реального источника угрозы для нас мы его немедленно уничтожим», — передает заявление Алиева РИА Новости. Он подчеркнул, что в армянском обществе продолжают считать, что территорию Нагорного Карабаха можно вернуть. Именно поэтому народ Азербайджана всегда должен быть готов к конфликту. Госсекретарь США Энтони Блинкен в октябре 2023 года заявил о существовании угрозы вторжения Азербайджана в Армению, предает RT. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что страна готова признать Нагорный Карабах частью Азербайджана при условии соблюдения безопасности армянского населения, проживающего в регионе. В конце 2023 года Баку передал Еревану пять основных принципов мирного договора, что должно приблизить страны к завершению территориального конфликта.