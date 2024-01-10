10 января 2024

Алиев намекнул на новую войну с Арменией

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Совместное фотографирование глав независимых государств СНГ. Бишкек, Республика Киргизия, алиев ильхам
Алиев заявил о продолжении процесса строительства армии в стране Фото:
новость из сюжета
Нагорный Карабах прекращает существование

Азербайджан готов отразить любую угрозу со стороны Армении и их территориальные претензии по поводу Нагорного Карабаха. Президент страны Ильхам Алиев заявил, что в связи с этим формирование армии в стране будет продолжаться.

«Процесс строительства армии в Азербайджане будет продолжаться. В Армении могут возникнуть неуместные иллюзии, что когда-то они вновь могут оторвать от нас Карабах. Армения должна знать, что сколько бы оружия она ни приобретала, сколько бы ее ни обнадеживали, в случае какого-либо реального источника угрозы для нас мы его немедленно уничтожим», — передает заявление Алиева РИА Новости.

Он подчеркнул, что в армянском обществе продолжают считать, что территорию Нагорного Карабаха можно вернуть. Именно поэтому народ Азербайджана всегда должен быть готов к конфликту.

Госсекретарь США Энтони Блинкен в октябре 2023 года заявил о существовании угрозы вторжения Азербайджана в Армению, предает RT. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что страна готова признать Нагорный Карабах частью Азербайджана при условии соблюдения безопасности армянского населения, проживающего в регионе. В конце 2023 года Баку передал Еревану пять основных принципов мирного договора, что должно приблизить страны к завершению территориального конфликта.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Азербайджан готов отразить любую угрозу со стороны Армении и их территориальные претензии по поводу Нагорного Карабаха. Президент страны Ильхам Алиев заявил, что в связи с этим формирование армии в стране будет продолжаться. «Процесс строительства армии в Азербайджане будет продолжаться. В Армении могут возникнуть неуместные иллюзии, что когда-то они вновь могут оторвать от нас Карабах. Армения должна знать, что сколько бы оружия она ни приобретала, сколько бы ее ни обнадеживали, в случае какого-либо реального источника угрозы для нас мы его немедленно уничтожим», — передает заявление Алиева РИА Новости. Он подчеркнул, что в армянском обществе продолжают считать, что территорию Нагорного Карабаха можно вернуть. Именно поэтому народ Азербайджана всегда должен быть готов к конфликту. Госсекретарь США Энтони Блинкен в октябре 2023 года заявил о существовании угрозы вторжения Азербайджана в Армению, предает RT. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что страна готова признать Нагорный Карабах частью Азербайджана при условии соблюдения безопасности армянского населения, проживающего в регионе. В конце 2023 года Баку передал Еревану пять основных принципов мирного договора, что должно приблизить страны к завершению территориального конфликта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...