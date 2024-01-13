У создателя советского ядерного оружия украли книги Пушкина на 650 тысяч рублей

13 января 2024 в 23:45 Размер текста - 17 +

Родственники московского коллекционера обнаружили пропажу книг Фото: Илья Московец © URA.RU После смерти Всеволода Чубукова, который был одним из создателей советского ядерного оружия, родственники обнаружили пропажу коллекции книг поэта Александра Сергеевича Пушкина. Коллекция оценивается в 650 тысяч рублей. Об этом сообщили родственники Чубукова. «Дочери Чубукова пришли в его квартиру и обнаружили, что с полок пропали ценные книги: 8 томов Пушкина 1899 года издания и небольшой томик „Евгения Онегина“, выпущенный в год смерти автора в 1837 году. Последний раз книги родственницы видели в день прощания с отцом», — передает MKRU , ссылаясь на слова дочерей покойного. По данным издания, дочери подозревают в похищении коллекции книг бывшую сожительницу Чубукова. По их словам, женщина нуждалась в деньгах, поскольку помогала своему сыну в Самарской области. Кражу расследуют правоохранительные органы.

После смерти Всеволода Чубукова, который был одним из создателей советского ядерного оружия, родственники обнаружили пропажу коллекции книг поэта Александра Сергеевича Пушкина. Коллекция оценивается в 650 тысяч рублей. Об этом сообщили родственники Чубукова. «Дочери Чубукова пришли в его квартиру и обнаружили, что с полок пропали ценные книги: 8 томов Пушкина 1899 года издания и небольшой томик „Евгения Онегина“, выпущенный в год смерти автора в 1837 году. Последний раз книги родственницы видели в день прощания с отцом», — передает MKRU, ссылаясь на слова дочерей покойного. По данным издания, дочери подозревают в похищении коллекции книг бывшую сожительницу Чубукова. По их словам, женщина нуждалась в деньгах, поскольку помогала своему сыну в Самарской области. Кражу расследуют правоохранительные органы.