13 января 2024

У создателя советского ядерного оружия украли книги Пушкина на 650 тысяч рублей

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Пушкинские чтения у Храма на крови. Екатеринбург, книги, пушкинские чтения
Родственники московского коллекционера обнаружили пропажу книг Фото:

После смерти Всеволода Чубукова, который был одним из создателей советского ядерного оружия, родственники обнаружили пропажу коллекции книг поэта Александра Сергеевича Пушкина. Коллекция оценивается в 650 тысяч рублей. Об этом сообщили родственники Чубукова.

«Дочери Чубукова пришли в его квартиру и обнаружили, что с полок пропали ценные книги: 8 томов Пушкина 1899 года издания и небольшой томик „Евгения Онегина“, выпущенный в год смерти автора в 1837 году. Последний раз книги родственницы видели в день прощания с отцом», — передает MKRU, ссылаясь на слова дочерей покойного.

По данным издания, дочери подозревают в похищении коллекции книг бывшую сожительницу Чубукова. По их словам, женщина нуждалась в деньгах, поскольку помогала своему сыну в Самарской области. Кражу расследуют правоохранительные органы.

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После смерти Всеволода Чубукова, который был одним из создателей советского ядерного оружия, родственники обнаружили пропажу коллекции книг поэта Александра Сергеевича Пушкина. Коллекция оценивается в 650 тысяч рублей. Об этом сообщили родственники Чубукова. «Дочери Чубукова пришли в его квартиру и обнаружили, что с полок пропали ценные книги: 8 томов Пушкина 1899 года издания и небольшой томик „Евгения Онегина“, выпущенный в год смерти автора в 1837 году. Последний раз книги родственницы видели в день прощания с отцом», — передает MKRU, ссылаясь на слова дочерей покойного. По данным издания, дочери подозревают в похищении коллекции книг бывшую сожительницу Чубукова. По их словам, женщина нуждалась в деньгах, поскольку помогала своему сыну в Самарской области. Кражу расследуют правоохранительные органы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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