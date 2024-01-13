У создателя советского ядерного оружия украли книги Пушкина на 650 тысяч рублей

После смерти Всеволода Чубукова, который был одним из создателей советского ядерного оружия, родственники обнаружили пропажу коллекции книг поэта Александра Сергеевича Пушкина. Коллекция оценивается в 650 тысяч рублей. Об этом сообщили родственники Чубукова.
«Дочери Чубукова пришли в его квартиру и обнаружили, что с полок пропали ценные книги: 8 томов Пушкина 1899 года издания и небольшой томик „Евгения Онегина“, выпущенный в год смерти автора в 1837 году. Последний раз книги родственницы видели в день прощания с отцом», — передает
По данным издания, дочери подозревают в похищении коллекции книг бывшую сожительницу Чубукова. По их словам, женщина нуждалась в деньгах, поскольку помогала своему сыну в Самарской области. Кражу расследуют правоохранительные органы.
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