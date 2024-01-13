13 января 2024
12 января 2024

Бойцы СВО поблагодарили тетю Шуру из Пермского края за теплые носки

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Военная подготовка к службе в зоне СВО. Центр Стрелец.Пермь, оружие, стрелки, спецназ, чвк, шеврон z, сво, армия россии, штурмовики
Бойцы прислали письмо с благодарностью жительнице Прикамья Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Бойцы прислали из зоны спецоперации письмо жительнице деревни Зверево Чернушинского округа (Пермский край) Александре Чечихиной. Военнослужащие поблагодарили тетю Шуру за теплые носки, которые она им отправляла.

«Благодарим тетю Шуру и желаем ей крепкого здоровья и долгих лет жизни. Получили гуманитарную помощь, в том числе теплые носочки, которые она связала», — передает «КП-Пермь» слова из письма одного из бойцов.

Чечихина руководит женским клубом «Уралочка» в деревне Зверево. Она вместе с подругами связала более 20 пар шерстяных носков для бойцов на фронте.

Ранее участник спецоперации из города Чердынь Пермского края записал видеообращение к землякам. В нем он поблагодарил за помощь, которую доставили волонтеры на передовую.

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Бойцы прислали из зоны спецоперации письмо жительнице деревни Зверево Чернушинского округа (Пермский край) Александре Чечихиной. Военнослужащие поблагодарили тетю Шуру за теплые носки, которые она им отправляла. «Благодарим тетю Шуру и желаем ей крепкого здоровья и долгих лет жизни. Получили гуманитарную помощь, в том числе теплые носочки, которые она связала», — передает «КП-Пермь» слова из письма одного из бойцов. Чечихина руководит женским клубом «Уралочка» в деревне Зверево. Она вместе с подругами связала более 20 пар шерстяных носков для бойцов на фронте. Ранее участник спецоперации из города Чердынь Пермского края записал видеообращение к землякам. В нем он поблагодарил за помощь, которую доставили волонтеры на передовую.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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