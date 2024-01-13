Бойцы СВО поблагодарили тетю Шуру из Пермского края за теплые носки

Бойцы прислали из зоны спецоперации письмо жительнице деревни Зверево Чернушинского округа (Пермский край) Александре Чечихиной. Военнослужащие поблагодарили тетю Шуру за теплые носки, которые она им отправляла.
«Благодарим тетю Шуру и желаем ей крепкого здоровья и долгих лет жизни. Получили гуманитарную помощь, в том числе теплые носочки, которые она связала», — передает «КП-Пермь» слова из письма одного из бойцов.
Чечихина руководит женским клубом «Уралочка» в деревне Зверево. Она вместе с подругами связала более 20 пар шерстяных носков для бойцов на фронте.
Ранее участник спецоперации из города Чердынь Пермского края записал видеообращение к землякам. В нем он поблагодарил за помощь, которую доставили волонтеры на передовую.
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