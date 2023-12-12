Герой России из Чердыни, командующий батареей «Градов» на СВО, обратился к землякам. Видео

Герой России из Чердыни поблагодарил земляков за помощь для участников СВО

12 декабря 2023 в 16:27 Размер текста - 17 +

Герой-десантник командует батареей РСЗО «Град» в зоне проведения спецоперации (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Участник спецоперации из города Чердынь Пермского края записал видеообращение к землякам. В нем он поблагодарил за помощь, которую доставили волонтеры на передовую. Видео опубликовано в сообществе волонтерской организации «Вежливые люди» в соцсети «ВКонтакте». Волонтеры не раскрывают имени бойца, однако отмечают, что он имеет звание Героя России и командует на фронте батареей реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град». «Наш земляк из Чердынского района, Герой России. 98-я дивизия ВДВ, командир батареи РСЗО Град с позывным „Турист“ благодарит всех нас за помощь!», — указано в группе «Вежливых людей». Сам участник спецоперации выразил благодарность Пермскому краю и группе «Вежливые люди» за предоставленную помощь. «Также благодарим девчонок из Красновишерска из движения „Шьем для наших!“. Победа будет за нами», — сказал боец. URA.RU рассказывало, что волонтерское сообщество «Вежливые люди» оказывают регулярную помощь участникам СВО. Благодаря волонтерам, бойцы диверсионно-штурмового отряда «Волки» получили квадрокоптер DJI Mavic. Также пермяки отправили на передовую тактические ботинки и другую экипировку для военнослужащих.

Участник спецоперации из города Чердынь Пермского края записал видеообращение к землякам. В нем он поблагодарил за помощь, которую доставили волонтеры на передовую. Видео опубликовано в сообществе волонтерской организации «Вежливые люди» в соцсети «ВКонтакте». Волонтеры не раскрывают имени бойца, однако отмечают, что он имеет звание Героя России и командует на фронте батареей реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град». «Наш земляк из Чердынского района, Герой России. 98-я дивизия ВДВ, командир батареи РСЗО Град с позывным „Турист“ благодарит всех нас за помощь!», — указано в группе «Вежливых людей». Сам участник спецоперации выразил благодарность Пермскому краю и группе «Вежливые люди» за предоставленную помощь. «Также благодарим девчонок из Красновишерска из движения „Шьем для наших!“. Победа будет за нами», — сказал боец. URA.RU рассказывало, что волонтерское сообщество «Вежливые люди» оказывают регулярную помощь участникам СВО. Благодаря волонтерам, бойцы диверсионно-штурмового отряда «Волки» получили квадрокоптер DJI Mavic. Также пермяки отправили на передовую тактические ботинки и другую экипировку для военнослужащих.