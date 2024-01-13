Спустя 20 часов пожар на складе Wildberries продолжается
Спустя 20 часов после начала возгорания склад Wildberries в Шушарах продолжает гореть. Об этом рассказывают очевидцы.
«Склад Wildberries в Шушарах продолжает гореть спустя 20 часов после начала пожара», — говорится в сообщении телеканала
Первые сообщения о крупном пожаре на складе Wildberries в питерских Шушарах поступили утром 13 января. Возгоранию был присвоен особый статус. Страховщик считает, что Wildberries потеряет до 11 млрд рублей из-за пожара;
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