13 января 2024

Склад Wildberries продолжает гореть спустя 20 часов после начала пожара. Видео

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Спустя 20 часов пожар на складе Wildberries продолжается Фото:

Спустя 20 часов после начала возгорания склад Wildberries в Шушарах продолжает гореть. Об этом рассказывают очевидцы.

«Склад Wildberries в Шушарах продолжает гореть спустя 20 часов после начала пожара», — говорится в сообщении телеканала РЕН-ТВ в telegram-канале. Пожаром уничтожено более 70 тысяч квадратных метров площадей.

Первые сообщения о крупном пожаре на складе Wildberries в питерских Шушарах поступили утром 13 января. Возгоранию был присвоен особый статус. Страховщик считает, что Wildberries потеряет до 11 млрд рублей из-за пожара;

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Спустя 20 часов после начала возгорания склад Wildberries в Шушарах продолжает гореть. Об этом рассказывают очевидцы. «Склад Wildberries в Шушарах продолжает гореть спустя 20 часов после начала пожара», — говорится в сообщении телеканала РЕН-ТВ в telegram-канале. Пожаром уничтожено более 70 тысяч квадратных метров площадей. Первые сообщения о крупном пожаре на складе Wildberries в питерских Шушарах поступили утром 13 января. Возгоранию был присвоен особый статус. Страховщик считает, что Wildberries потеряет до 11 млрд рублей из-за пожара;
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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