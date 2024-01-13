Склад Wildberries продолжает гореть спустя 20 часов после начала пожара. Видео

14 января 2024 в 06:20 Размер текста - 17 +

Спустя 20 часов пожар на складе Wildberries продолжается Фото: Денис Моргунов © URA.RU Спустя 20 часов после начала возгорания склад Wildberries в Шушарах продолжает гореть. Об этом рассказывают очевидцы. «Склад Wildberries в Шушарах продолжает гореть спустя 20 часов после начала пожара», — говорится в сообщении телеканала РЕН-ТВ в telegram-канале. Пожаром уничтожено более 70 тысяч квадратных метров площадей. Первые сообщения о крупном пожаре на складе Wildberries в питерских Шушарах поступили утром 13 января. Возгоранию был присвоен особый статус. Страховщик считает, что Wildberries потеряет до 11 млрд рублей из-за пожара;

Спустя 20 часов после начала возгорания склад Wildberries в Шушарах продолжает гореть. Об этом рассказывают очевидцы. «Склад Wildberries в Шушарах продолжает гореть спустя 20 часов после начала пожара», — говорится в сообщении телеканала РЕН-ТВ в telegram-канале. Пожаром уничтожено более 70 тысяч квадратных метров площадей. Первые сообщения о крупном пожаре на складе Wildberries в питерских Шушарах поступили утром 13 января. Возгоранию был присвоен особый статус. Страховщик считает, что Wildberries потеряет до 11 млрд рублей из-за пожара;