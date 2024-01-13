Нетаньяху планирует дойти до границы с Египтом в войне с ХАМАС

14 января 2024 в 06:32 Размер текста - 17 +

Нетаньяху готов вести борьбу с ХАМАС до победного конца Фото: U.S. Department of State новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Власти Израиля намерены дойти до границы с Египтом, чтобы окончательно разгромить боевиков ХАМАС. Об этом заявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху. «Мы не закончим войну с ХАМАС пока не демилитаризуем Газу. Поэтому ясно, что мы должны закрыть дыру на границе с Египтом, откуда может поступать оружие боевикам», — передает The Times of Israel, слова Нетаньяху. Израиль 7 октября 2023 года объявил о начале полномасштабной войны с палестинским движением ХАМАС из сектора Газа после того, как последние атаковали страну. Столкновение между Палестиной и Израилем имеет многолетнюю историю и является частью арабо-израильского конфликта в целом.

Власти Израиля намерены дойти до границы с Египтом, чтобы окончательно разгромить боевиков ХАМАС. Об этом заявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху. «Мы не закончим войну с ХАМАС пока не демилитаризуем Газу. Поэтому ясно, что мы должны закрыть дыру на границе с Египтом, откуда может поступать оружие боевикам», — передает The Times of Israel, слова Нетаньяху. Израиль 7 октября 2023 года объявил о начале полномасштабной войны с палестинским движением ХАМАС из сектора Газа после того, как последние атаковали страну. Столкновение между Палестиной и Израилем имеет многолетнюю историю и является частью арабо-израильского конфликта в целом.