13 января 2024

Нетаньяху планирует дойти до границы с Египтом в войне с ХАМАС

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Нетаньяху готов вести борьбу с ХАМАС до победного конца Фото:
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Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Власти Израиля намерены дойти до границы с Египтом, чтобы окончательно разгромить боевиков ХАМАС. Об этом заявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху.

«Мы не закончим войну с ХАМАС пока не демилитаризуем Газу. Поэтому ясно, что мы должны закрыть дыру на границе с Египтом, откуда может поступать оружие боевикам», — передает The Times of Israel, слова Нетаньяху.

Израиль 7 октября 2023 года объявил о начале полномасштабной войны с палестинским движением ХАМАС из сектора Газа после того, как последние атаковали страну. Столкновение между Палестиной и Израилем имеет многолетнюю историю и является частью арабо-израильского конфликта в целом.

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Власти Израиля намерены дойти до границы с Египтом, чтобы окончательно разгромить боевиков ХАМАС. Об этом заявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху. «Мы не закончим войну с ХАМАС пока не демилитаризуем Газу. Поэтому ясно, что мы должны закрыть дыру на границе с Египтом, откуда может поступать оружие боевикам», — передает The Times of Israel, слова Нетаньяху. Израиль 7 октября 2023 года объявил о начале полномасштабной войны с палестинским движением ХАМАС из сектора Газа после того, как последние атаковали страну. Столкновение между Палестиной и Израилем имеет многолетнюю историю и является частью арабо-израильского конфликта в целом.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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