Нетаньяху планирует дойти до границы с Египтом в войне с ХАМАС

Власти Израиля намерены дойти до границы с Египтом, чтобы окончательно разгромить боевиков ХАМАС. Об этом заявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху.
«Мы не закончим войну с ХАМАС пока не демилитаризуем Газу. Поэтому ясно, что мы должны закрыть дыру на границе с Египтом, откуда может поступать оружие боевикам», —
Израиль 7 октября 2023 года объявил о начале полномасштабной войны с палестинским движением ХАМАС из сектора Газа после того, как последние атаковали страну. Столкновение между Палестиной и Израилем имеет многолетнюю историю и является частью арабо-израильского конфликта в целом.
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