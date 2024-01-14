Развлечения Спорт Олимпийский чемпион по хоккею Зубарев завершил карьеру 14 января 2024 в 16:56 Размер текста - 17 + Андрей Зубарев поблагодарил всех за поддержку и понимание Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС Олимпийский чемпион по хоккею Андрей Зубарев объявил о завершении спортивной карьеры. Свое заявление он опубликовал в telegram-канале. «Я устал, я ухожу. Шутки, шутками, но это пост о моем завершении игровой карьеры», — написал Зубарев в своем telegram-канале. Он поблагодарил всех за поддержку и понимание. Зубарев в составе сборной России получил золото чемпионата мира-2014 и Олимпийских игр 2018 года. В КХЛ он играл за команды «Атлант», «Салават Юлаев», СКА и «Спартак». На его счету 666 матчей и 131 очко в лиге., передает RT. Олимпийский чемпион по хоккею Андрей Зубарев объявил о завершении спортивной карьеры. Свое заявление он опубликовал в telegram-канале. «Я устал, я ухожу. Шутки, шутками, но это пост о моем завершении игровой карьеры», — написал Зубарев в своем telegram-канале. Он поблагодарил всех за поддержку и понимание. Зубарев в составе сборной России получил золото чемпионата мира-2014 и Олимпийских игр 2018 года. В КХЛ он играл за команды «Атлант», «Салават Юлаев», СКА и «Спартак». На его счету 666 матчей и 131 очко в лиге., передает RT. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям