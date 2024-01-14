Олимпийский чемпион по хоккею Зубарев завершил карьеру

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Андрей Зубарев поблагодарил всех за поддержку и понимание Фото:

Олимпийский чемпион по хоккею Андрей Зубарев объявил о завершении спортивной карьеры. Свое заявление он опубликовал в telegram-канале.

«Я устал, я ухожу. Шутки, шутками, но это пост о моем завершении игровой карьеры», — написал Зубарев в своем telegram-канале. Он поблагодарил всех за поддержку и понимание.

Зубарев в составе сборной России получил золото чемпионата мира-2014 и Олимпийских игр 2018 года. В КХЛ он играл за команды «Атлант», «Салават Юлаев», СКА и «Спартак». На его счету 666 матчей и 131 очко в лиге., передает RT.

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Олимпийский чемпион по хоккею Андрей Зубарев объявил о завершении спортивной карьеры. Свое заявление он опубликовал в telegram-канале. «Я устал, я ухожу. Шутки, шутками, но это пост о моем завершении игровой карьеры», — написал Зубарев в своем telegram-канале. Он поблагодарил всех за поддержку и понимание. Зубарев в составе сборной России получил золото чемпионата мира-2014 и Олимпийских игр 2018 года. В КХЛ он играл за команды «Атлант», «Салават Юлаев», СКА и «Спартак». На его счету 666 матчей и 131 очко в лиге., передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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