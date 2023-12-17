Карякин рассказал о мечте своего сына сыграть с Путиным в хоккей

Сын шахматиста Сергея Карякина мечтает встретиться с российским президентом Владимиром Путиным на льду. Спортсмен отметил, что сын пока что не намерен заниматься шахматами.
«Сын занимается профессионально хоккеем. Мечтает на льду встретиться с Владимиром Владимировичем [Путиным]» — сообщил Карякин на съезде Всероссийской политической партии «Единая Россия». Трансляция выступления идет на телеканале «Россия-24». По словам Карякина, сын пока что не пошел по стопам отца.
Ранее шахматист Сергей Карякин стал доверенным лицом Путина на президентских выборах. Состав доверенных лиц обновился на 40% по сравнению с кампанией в 2018 году.
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