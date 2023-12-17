Карякин рассказал о мечте своего сына сыграть с Путиным в хоккей

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XXI съезд партии Единая Россия
Сергей Карякин сообщил, что его сын профессионально занимается хоккеем Фото:

Сын шахматиста Сергея Карякина мечтает встретиться с российским президентом Владимиром Путиным на льду. Спортсмен отметил, что сын пока что не намерен заниматься шахматами.

«Сын занимается профессионально хоккеем. Мечтает на льду встретиться с Владимиром Владимировичем [Путиным]» — сообщил Карякин на съезде Всероссийской политической партии «Единая Россия». Трансляция выступления идет на телеканале «Россия-24». По словам Карякина, сын пока что не пошел по стопам отца.

Ранее шахматист Сергей Карякин стал доверенным лицом Путина на президентских выборах. Состав доверенных лиц обновился на 40% по сравнению с кампанией в 2018 году.

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Сын шахматиста Сергея Карякина мечтает встретиться с российским президентом Владимиром Путиным на льду. Спортсмен отметил, что сын пока что не намерен заниматься шахматами. «Сын занимается профессионально хоккеем. Мечтает на льду встретиться с Владимиром Владимировичем [Путиным]» — сообщил Карякин на съезде Всероссийской политической партии «Единая Россия». Трансляция выступления идет на телеканале «Россия-24». По словам Карякина, сын пока что не пошел по стопам отца. Ранее шахматист Сергей Карякин стал доверенным лицом Путина на президентских выборах. Состав доверенных лиц обновился на 40% по сравнению с кампанией в 2018 году.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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