Происшествия Сотни домов в российском регионе остались без отопления 14 января 2024 в 18:17 Размер текста - 17 + Причиной аварии стала поломка выключателя трансформатора Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Коммунальные аварии в России В Новомосковске Тульской области остались без тепла 372 дома из-за аварии на местной ГРЭС. Об этом сообщил telegram-канал Baza. «В 372 многоквартирных домах, 10 школах, 16 садиках и одной больнице „снижена температура подачи теплоносителя“», — говорится в сообщении. По данным канала, причиной аварии стала поломка выключателя трансформатора. Отмечается, что специалисты пытаются восстановить работу ГРЭС. Жители сообщают, что батареи в домах остыли. Корреспондент URA.RU отправил запрос в администрацию города. Ответ ожидается. Ранее в компании «Донэнерго» сообщили, что в Ростове-на-Дону и Азове произошли технологические нарушения, из-за чего в некоторых домах было отключено электричество. В Липецке осталось 27 домов без отопления, передает RT. В Новомосковске Тульской области остались без тепла 372 дома из-за аварии на местной ГРЭС. Об этом сообщил telegram-канал Baza. «В 372 многоквартирных домах, 10 школах, 16 садиках и одной больнице „снижена температура подачи теплоносителя“», — говорится в сообщении. По данным канала, причиной аварии стала поломка выключателя трансформатора. Отмечается, что специалисты пытаются восстановить работу ГРЭС. Жители сообщают, что батареи в домах остыли. Корреспондент URA.RU отправил запрос в администрацию города. Ответ ожидается. Ранее в компании «Донэнерго» сообщили, что в Ростове-на-Дону и Азове произошли технологические нарушения, из-за чего в некоторых домах было отключено электричество. В Липецке осталось 27 домов без отопления, передает RT. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям