Сотни домов в российском регионе остались без отопления

В Новомосковске Тульской области остались без тепла 372 дома из-за аварии на местной ГРЭС. Об этом сообщил telegram-канал Baza.
«В 372 многоквартирных домах, 10 школах, 16 садиках и одной больнице „снижена температура подачи теплоносителя“», — говорится в сообщении. По данным канала, причиной аварии стала поломка выключателя трансформатора.
Отмечается, что специалисты пытаются восстановить работу ГРЭС. Жители сообщают, что батареи в домах остыли.
Корреспондент URA.RU отправил запрос в администрацию города. Ответ ожидается.
Ранее в компании «Донэнерго» сообщили, что в Ростове-на-Дону и Азове произошли технологические нарушения, из-за чего в некоторых домах было отключено электричество. В Липецке осталось 27 домов без отопления, передает RT.
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