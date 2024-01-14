Сотни домов в российском регионе остались без отопления

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Причиной аварии стала поломка выключателя трансформатора Фото:
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Коммунальные аварии в России

В Новомосковске Тульской области остались без тепла 372 дома из-за аварии на местной ГРЭС. Об этом сообщил telegram-канал Baza.

«В 372 многоквартирных домах, 10 школах, 16 садиках и одной больнице „снижена температура подачи теплоносителя“», — говорится в сообщении. По данным канала, причиной аварии стала поломка выключателя трансформатора.

Отмечается, что специалисты пытаются восстановить работу ГРЭС. Жители сообщают, что батареи в домах остыли.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в администрацию города. Ответ ожидается.

Ранее в компании «Донэнерго» сообщили, что в Ростове-на-Дону и Азове произошли технологические нарушения, из-за чего в некоторых домах было отключено электричество. В Липецке осталось 27 домов без отопления, передает RT.

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В Новомосковске Тульской области остались без тепла 372 дома из-за аварии на местной ГРЭС. Об этом сообщил telegram-канал Baza. «В 372 многоквартирных домах, 10 школах, 16 садиках и одной больнице „снижена температура подачи теплоносителя“», — говорится в сообщении. По данным канала, причиной аварии стала поломка выключателя трансформатора. Отмечается, что специалисты пытаются восстановить работу ГРЭС. Жители сообщают, что батареи в домах остыли. Корреспондент URA.RU отправил запрос в администрацию города. Ответ ожидается. Ранее в компании «Донэнерго» сообщили, что в Ростове-на-Дону и Азове произошли технологические нарушения, из-за чего в некоторых домах было отключено электричество. В Липецке осталось 27 домов без отопления, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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