В ХМАО родители открыли сбор средств на адвоката тренеру, уличенному в педофилии

В Нижневартовске родители подопечных тренера по хоккею муниципальной спортшколы, ставшего подозреваемым по уголовному делу о развратных действиях в отношении несовершеннолетних после обнародования его интимной переписки с девочками-подростками, собирают деньги на адвоката. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к спортивному истеблишменту города.
«Родители подопечных тренера не верят в его виновность. Они открыли сбор и уже практически собрали нужную сумму на адвоката», — сообщает инсайдер.
Корреспонденту удалось связаться с несколькими родителями, которые на условиях анонимности подтвердили сбор. По их словам, многие считают, что тренера спровоцировали сами девочки, одна из которых вместе со своим парнем якобы воспользовалась перепиской и начала «разводить» наставника на деньги и подарки, после чего он влез в кредиты. Такая информация появлялась в соцсетях и городских СМИ. Официального подтверждения данному факту на момент новости получить не удалось.
Ранее URA.RU писало о возбуждении уголовного дела и задержании тренера. Его подозревают в развратных действиях в отношении двух и более несовершеннолетних девочек.
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