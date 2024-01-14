В Европе захотели выйти на диалог с Россией по поводу Украины

МИД Швейцарии призвал включить РФ в процесс урегулирования конфликта на Украине
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Официальный сайт президента Украины.stock Москва, украина, флаг, всу,  stock
Иньяцио Кассис сообщил, что на форуме 83 страны будут обсуждать ситуацию на Украине Фото:

Россия должна принимать участие в процессе мирного урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис.

«Так или иначе, мы должны найти способ включить Россию в этот процесс. Не будет мира, если Россия не скажет своего слова», — заявил Кассис на пресс-конференции Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе. Трансляция его выступления шла на сайте ВЭФ.

По словам главы МИД Швейцарии, в разговоре по «украинской формуле мира» принимают участие 83 страны. Он подчеркнул, что Китай не участвует, однако присутствуют Индия, Бразилия и Саудовская Аравия.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что «формула мира», которую украинский лидер Владимир Зеленский озвучил больше года назад на саммите G20, показывает, что Киев не может и не хочет вести переговоры с РФ. Он назвал условия Украины «абсолютно нереалистичными».

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Россия должна принимать участие в процессе мирного урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис. «Так или иначе, мы должны найти способ включить Россию в этот процесс. Не будет мира, если Россия не скажет своего слова», — заявил Кассис на пресс-конференции Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе. Трансляция его выступления шла на сайте ВЭФ. По словам главы МИД Швейцарии, в разговоре по «украинской формуле мира» принимают участие 83 страны. Он подчеркнул, что Китай не участвует, однако присутствуют Индия, Бразилия и Саудовская Аравия. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что «формула мира», которую украинский лидер Владимир Зеленский озвучил больше года назад на саммите G20, показывает, что Киев не может и не хочет вести переговоры с РФ. Он назвал условия Украины «абсолютно нереалистичными».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...