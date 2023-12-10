Зеленский посещал Аргентину ради обсуждения «формулы мира», против которой РФ

11 декабря 2023 в 00:47 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский обсуждал с новым аргентинским лидером свою «формулу мира» по СВО Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Аргентину, где обсудил с новым президентом страны Хавьером Милеем свой план по урегулированию конфликта с Россией. Об этом пишут американские журналисты. Киев предлагает «формулу мира», по которой страна должна вернуть себе территориальную целостность на момент 1991 года, однако в РФ с этим не согласны. «Зеленский встретился с главами стран Южной Америки в поисках поддержки его „формулы мира“. Украинский лидер прибыл в Аргентину и принял участие в церемонии вступления в должность нового президента страны Хавьера Милея. Зеленский провел встречи с главами Парагвая, Уругвая и Эквадора. Всех трех лидеров он пригласил посетить Украину», — передает Bloomberg. При этом в самой Латинская Америке и Аргентине не хотят поддерживать Зеленского и выступать против России. «Формула мира», которую Зеленский озвучил более года назад на саммите G20, показывает, что Киев не может и не хочет вести переговоры с Россией, подчеркивал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он назвал условия, которые выдвигает Киев, «абсолютно нереалистичными». По мнению главы МИД РФ Сергея Лаврова, формула Зеленского неприемлема и провальна, а ее продвижение подменяет «серьезный разговор о безопасности». Одно из ключевых требований Кремля — признание Украиной новых территориальных реалий. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Аргентину, где обсудил с новым президентом страны Хавьером Милеем свой план по урегулированию конфликта с Россией. Об этом пишут американские журналисты. Киев предлагает «формулу мира», по которой страна должна вернуть себе территориальную целостность на момент 1991 года, однако в РФ с этим не согласны. «Зеленский встретился с главами стран Южной Америки в поисках поддержки его „формулы мира“. Украинский лидер прибыл в Аргентину и принял участие в церемонии вступления в должность нового президента страны Хавьера Милея. Зеленский провел встречи с главами Парагвая, Уругвая и Эквадора. Всех трех лидеров он пригласил посетить Украину», — передает Bloomberg. При этом в самой Латинская Америке и Аргентине не хотят поддерживать Зеленского и выступать против России. «Формула мира», которую Зеленский озвучил более года назад на саммите G20, показывает, что Киев не может и не хочет вести переговоры с Россией, подчеркивал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он назвал условия, которые выдвигает Киев, «абсолютно нереалистичными». По мнению главы МИД РФ Сергея Лаврова, формула Зеленского неприемлема и провальна, а ее продвижение подменяет «серьезный разговор о безопасности». Одно из ключевых требований Кремля — признание Украиной новых территориальных реалий.