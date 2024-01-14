Wildberries не может найти 54 сотрудника после пожара

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Пожар на Уралмаше. Екатеринбург, дым, пожар, пожарная лестница
В Wildberries сообщили, что сотрудники из-за пожара оставляли личные вещи в горящем здании Фото:

Wildberries пытается связываться с сотрудниками, которые присутствовали на складе в Санкт-Петербурге во время возгорания. Об этом сообщили в компании. По их словам, пока не получается дозвониться до 54 работников.

«В настоящее время у нас нет связи с 54 сотрудниками», — заявили в Wildberries в беседе с РИА Новости. По их словам, некоторые работники оставили свои вещи на складе, чтобы быстро покинуть горящее здание.

Отмечается, что количество сотрудников, с которыми не удалось связаться, постепенно становится меньше. «В данный момент ни один из сотрудников склада в Шушарах не числится пропавшим», — добавили в компании.

Пожар на складе в Санкт-Петербурге начался 13 января. Огонь охватил больше 70 тысяч квадратных метров. Сотрудники МЧС России ликвидировали открытое горение спустя сутки, передает телеканал 360.

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Wildberries пытается связываться с сотрудниками, которые присутствовали на складе в Санкт-Петербурге во время возгорания. Об этом сообщили в компании. По их словам, пока не получается дозвониться до 54 работников. «В настоящее время у нас нет связи с 54 сотрудниками», — заявили в Wildberries в беседе с РИА Новости. По их словам, некоторые работники оставили свои вещи на складе, чтобы быстро покинуть горящее здание. Отмечается, что количество сотрудников, с которыми не удалось связаться, постепенно становится меньше. «В данный момент ни один из сотрудников склада в Шушарах не числится пропавшим», — добавили в компании. Пожар на складе в Санкт-Петербурге начался 13 января. Огонь охватил больше 70 тысяч квадратных метров. Сотрудники МЧС России ликвидировали открытое горение спустя сутки, передает телеканал 360.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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