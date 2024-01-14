Wildberries не может найти 54 сотрудника после пожара

Wildberries пытается связываться с сотрудниками, которые присутствовали на складе в Санкт-Петербурге во время возгорания. Об этом сообщили в компании. По их словам, пока не получается дозвониться до 54 работников.
«В настоящее время у нас нет связи с 54 сотрудниками», — заявили в Wildberries в беседе с РИА Новости. По их словам, некоторые работники оставили свои вещи на складе, чтобы быстро покинуть горящее здание.
Отмечается, что количество сотрудников, с которыми не удалось связаться, постепенно становится меньше. «В данный момент ни один из сотрудников склада в Шушарах не числится пропавшим», — добавили в компании.
Пожар на складе в Санкт-Петербурге начался 13 января. Огонь охватил больше 70 тысяч квадратных метров. Сотрудники МЧС России ликвидировали открытое горение спустя сутки, передает телеканал 360.
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