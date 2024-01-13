Сотрудник Wildberries рассказал, как начался крупный пожар на складе

Пожар на складе Wildberries под Санкт-Петербургом начался в курилке. Об этом рассказал сборщик заказов маркетплейса.
«Пожар на складе в Петербурге начался в курилке», — передает слова сотрудника telegram-канал «Zvezdanews». Он уточнил, что огонь начал распространяться очень быстро, так как в помещении хранилось много картонных коробок. Сам склад полностью выгорел примерно за два часа, уточнили в СМИ.
Возгорание на складе Wildberries произошло 13 января, пишет «Национальная служба новостей». По данным СМИ. Пожар распространился на 75 тысяч квадратных метров. Ранее один из сотрудников заявил, что первыми начали гореть стеллажи с бытовой химией, находящиеся в пункте приема товара.
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