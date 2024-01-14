Захарова выдвинула страшное обвинение против Белого дома

Захарова обвинила США в смерти американского журналиста Лиры в украинской тюрьме

14 января 2024 в 20:50 Размер текста - 17 +

Мария Захарова сообщила, что в Госдепартаменте США знали об убийстве, однако ничего не сделали Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Белый дом ответственен за гибель в украинской тюрьме американского журналиста Гонсало Лиры. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, власти США не могли не знать о случившемся. «Они (власти США — прим. URA.RU) все это знали, и они отдали своего американского гражданина и журналиста не просто на откуп, а как расходный материал», — заявила Захарова в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия-1». По ее словам, в Госдепартаменте США знали об убийстве, однако ничего не сделали. Новость по теме Чем известен скончавшийся в тюрьме на Украине журналист из США, который критиковал Зеленского На Украине 12 января в тюрьме умер американский журналист и блогер Гонсало Лира, который критиковал президента Владимира Зеленского. До этого отец мужчины заявлял, что боится за жизнь сына, передает RT. Журналист Александр Рубинштейн сообщил, что отец Гонсало Лиры обвинил в смерти сына президента США Джо Байдена и главу Украины Зеленского.

Белый дом ответственен за гибель в украинской тюрьме американского журналиста Гонсало Лиры. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, власти США не могли не знать о случившемся. «Они (власти США — прим. URA.RU) все это знали, и они отдали своего американского гражданина и журналиста не просто на откуп, а как расходный материал», — заявила Захарова в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия-1». По ее словам, в Госдепартаменте США знали об убийстве, однако ничего не сделали. На Украине 12 января в тюрьме умер американский журналист и блогер Гонсало Лира, который критиковал президента Владимира Зеленского. До этого отец мужчины заявлял, что боится за жизнь сына, передает RT. Журналист Александр Рубинштейн сообщил, что отец Гонсало Лиры обвинил в смерти сына президента США Джо Байдена и главу Украины Зеленского.