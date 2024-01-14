Захарова выдвинула страшное обвинение против Белого дома

Захарова обвинила США в смерти американского журналиста Лиры в украинской тюрьме
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Битва ораторов: Тина Канделаки и Мария Захарова. Екатеринбург, захарова мария
Мария Захарова сообщила, что в Госдепартаменте США знали об убийстве, однако ничего не сделали Фото:

Белый дом ответственен за гибель в украинской тюрьме американского журналиста Гонсало Лиры. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, власти США не могли не знать о случившемся.

«Они (власти США — прим. URA.RU) все это знали, и они отдали своего американского гражданина и журналиста не просто на откуп, а как расходный материал», — заявила Захарова в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия-1». По ее словам, в Госдепартаменте США знали об убийстве, однако ничего не сделали.

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Чем известен скончавшийся в тюрьме на Украине журналист из США, который критиковал Зеленского

На Украине 12 января в тюрьме умер американский журналист и блогер Гонсало Лира, который критиковал президента Владимира Зеленского. До этого отец мужчины заявлял, что боится за жизнь сына, передает RT. Журналист Александр Рубинштейн сообщил, что отец Гонсало Лиры обвинил в смерти сына президента США Джо Байдена и главу Украины Зеленского.

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Белый дом ответственен за гибель в украинской тюрьме американского журналиста Гонсало Лиры. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, власти США не могли не знать о случившемся. «Они (власти США — прим. URA.RU) все это знали, и они отдали своего американского гражданина и журналиста не просто на откуп, а как расходный материал», — заявила Захарова в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия-1». По ее словам, в Госдепартаменте США знали об убийстве, однако ничего не сделали. На Украине 12 января в тюрьме умер американский журналист и блогер Гонсало Лира, который критиковал президента Владимира Зеленского. До этого отец мужчины заявлял, что боится за жизнь сына, передает RT. Журналист Александр Рубинштейн сообщил, что отец Гонсало Лиры обвинил в смерти сына президента США Джо Байдена и главу Украины Зеленского.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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