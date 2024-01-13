13 января 2024

Курганский губернатор Шумков рассказал, кому нельзя колядовать

Губернатор Шумков заявил, что госслужащим нельзя колядовать
© Служба новостей «URA.RU»
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Бизнес-форум. Курган , шумков вадим
Шумков считает, что госслужащие не должны гадать и колядовать на Святки Фото:

Епархия и федеральный закон запрещают госслужащим колядовать и гадать на Святки. Об этом заявил губернатор Курганской области Вадим Шумков.

«Исторически пара недель между Рождеством и Крещением называются Святки. В эти дни традиционно предполагалось ходить с песнями и шутками от дома к дому, колядуя. Колядующих предполагалось одарять тем, что наготавливали радушные хозяева, ничего не жалея и ни в чем не отказывая. P. S. Госслужащим колядовать и гадать на Святки не благословляется епархией и федеральным законом», — написал Шумков в своем telegram-канале.

Святки идут с 7 по 19 января, до Крещения. Ранее считалось, что во время Святок размывается граница между миром людей и духов, а по земле бродит нечисть, у которой можно узнать о будущем.

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Епархия и федеральный закон запрещают госслужащим колядовать и гадать на Святки. Об этом заявил губернатор Курганской области Вадим Шумков. «Исторически пара недель между Рождеством и Крещением называются Святки. В эти дни традиционно предполагалось ходить с песнями и шутками от дома к дому, колядуя. Колядующих предполагалось одарять тем, что наготавливали радушные хозяева, ничего не жалея и ни в чем не отказывая. P. S. Госслужащим колядовать и гадать на Святки не благословляется епархией и федеральным законом», — написал Шумков в своем telegram-канале. Святки идут с 7 по 19 января, до Крещения. Ранее считалось, что во время Святок размывается граница между миром людей и духов, а по земле бродит нечисть, у которой можно узнать о будущем.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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