Курганский губернатор Шумков рассказал, кому нельзя колядовать

Епархия и федеральный закон запрещают госслужащим колядовать и гадать на Святки. Об этом заявил губернатор Курганской области Вадим Шумков.
«Исторически пара недель между Рождеством и Крещением называются Святки. В эти дни традиционно предполагалось ходить с песнями и шутками от дома к дому, колядуя. Колядующих предполагалось одарять тем, что наготавливали радушные хозяева, ничего не жалея и ни в чем не отказывая. P. S. Госслужащим колядовать и гадать на Святки не благословляется епархией и федеральным законом», — написал Шумков в своем telegram-канале.
Святки идут с 7 по 19 января, до Крещения. Ранее считалось, что во время Святок размывается граница между миром людей и духов, а по земле бродит нечисть, у которой можно узнать о будущем.
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