Курганский губернатор Шумков рассказал, кому нельзя колядовать

Губернатор Шумков заявил, что госслужащим нельзя колядовать

14 января 2024 в 21:07 Размер текста - 17 +

Шумков считает, что госслужащие не должны гадать и колядовать на Святки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Епархия и федеральный закон запрещают госслужащим колядовать и гадать на Святки. Об этом заявил губернатор Курганской области Вадим Шумков. «Исторически пара недель между Рождеством и Крещением называются Святки. В эти дни традиционно предполагалось ходить с песнями и шутками от дома к дому, колядуя. Колядующих предполагалось одарять тем, что наготавливали радушные хозяева, ничего не жалея и ни в чем не отказывая. P. S. Госслужащим колядовать и гадать на Святки не благословляется епархией и федеральным законом», — написал Шумков в своем telegram-канале. Святки идут с 7 по 19 января, до Крещения. Ранее считалось, что во время Святок размывается граница между миром людей и духов, а по земле бродит нечисть, у которой можно узнать о будущем.

Епархия и федеральный закон запрещают госслужащим колядовать и гадать на Святки. Об этом заявил губернатор Курганской области Вадим Шумков. «Исторически пара недель между Рождеством и Крещением называются Святки. В эти дни традиционно предполагалось ходить с песнями и шутками от дома к дому, колядуя. Колядующих предполагалось одарять тем, что наготавливали радушные хозяева, ничего не жалея и ни в чем не отказывая. P. S. Госслужащим колядовать и гадать на Святки не благословляется епархией и федеральным законом», — написал Шумков в своем telegram-канале. Святки идут с 7 по 19 января, до Крещения. Ранее считалось, что во время Святок размывается граница между миром людей и духов, а по земле бродит нечисть, у которой можно узнать о будущем.