В Кургане фирма, выпекающая баранки, увеличила выручку на 100 млн рублей

Курганская компания «Зауральские баранки» повысила выручку на 100 млн рублей

Курганская фирма по производству баранок резко увеличила выручку Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Курганская компания «Зауральские баранки» увеличила выручку более чем на 100 млн рублей за 2022 год. Об этом говорится в бухгалтерской документации.

«Выручка ООО „Зауральские баранки“ выросла с 268 млн рублей (2021 год) до 381 млн рублей (2022 год). Владеют фирмой Сергей Голуб и Денис Иванов», — указано в документации на сервисе СБИС.

Согласно СБИС, компания занимается производством кондитерских изделий, а также тортов, баранок и пирожных. Активы ООО «Зауральские баранки» превышают 36 млн рублей. Несмотря на резкое увеличение выручки, фирма отчиталась о скромной прибыли за 2022 год в размере 49 тысяч рублей.

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Ранее в Кургане пивзавод ООО «Зауральские напитки» увеличил выручку более чем на 100 миллионов рублей за 2022 год. По данным СБИС, на предприятии работают 343 сотрудника, средняя зарплата которых увеличилась за год на 1 112 рублей и составила 60 тысяч рублей в месяц. В отчете также написано, что чистая прибыль ООО «Зауральские напитки» не изменилась и осталась на уровне 108 миллионов рублей. На сайте пивзавода говорится, что это старейшее предприятие города, которому больше 110 лет.