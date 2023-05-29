29 мая 2023

Курганский пивзавод увеличил выручку на 100 миллионов

© Служба новостей «URA.RU»
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Цены на пиво и колбасы. Курган, пиво, алкоголь, бутылки
Курганский пивзавод резко увеличил выручку Фото:

В Кургане пивзавод ООО «Зауральские напитки» увеличил выручку более чем на 100 миллионов рублей. Информация содержится в финотчете предприятия, опубликованном в сервисе СБИС.

«Выручка за 2021 год: 854 млн 524 тысячи рублей. Чистая выручка за 2022 год — 971 млн 297 тысяч рублей», — указано в финотчете пивзавода.

По данным сервиса СБИС, на предприятии работают 343 сотрудника, средняя зарплата которых увеличилась за год на 1 тысячу 112 рублей и составила 60 тысяч рублей в месяц. В отчете также написано, что чистая прибыль ООО «Зауральские напитки» не изменилась и осталась на уровне 108 миллионов рублей. На сайте пивзавода говорится, что это старейшее предприятие города, которому больше 110 лет.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане крупнейшее агропромышленное предприятие ООО «Молоко Зауралья» более чем в шесть раз увеличило чистую прибыль. Информация об этом содержится в финансовом отчете предприятия.

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В Кургане пивзавод ООО «Зауральские напитки» увеличил выручку более чем на 100 миллионов рублей. Информация содержится в финотчете предприятия, опубликованном в сервисе СБИС. «Выручка за 2021 год: 854 млн 524 тысячи рублей. Чистая выручка за 2022 год — 971 млн 297 тысяч рублей», — указано в финотчете пивзавода. По данным сервиса СБИС, на предприятии работают 343 сотрудника, средняя зарплата которых увеличилась за год на 1 тысячу 112 рублей и составила 60 тысяч рублей в месяц. В отчете также написано, что чистая прибыль ООО «Зауральские напитки» не изменилась и осталась на уровне 108 миллионов рублей. На сайте пивзавода говорится, что это старейшее предприятие города, которому больше 110 лет. Ранее URA.RU писало, что в Кургане крупнейшее агропромышленное предприятие ООО «Молоко Зауралья» более чем в шесть раз увеличило чистую прибыль. Информация об этом содержится в финансовом отчете предприятия.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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