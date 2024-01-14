Что делать, если банк вместе с кредитом навязывает ненужные услуги

В процессе потребительского кредитования банки часто навязывают клиентам дополнительные услуги. Закон о защите прав потребителей прямо запрещает так делать. Самыми востребованными продуктами у россиян остаются потребительские займы, которые оформляются при приобретении автомобилей, бытовой техники, планшетов, мобильных телефонов. URA.RU рассказывает, что делать если навязали дополнительную услугу.
Наиболее распространенные дополнительные услуги
- Навязывание заемщику платной услуги по подключению к Программе страхования жизни и здоровья без его согласия;
- Навязывание конкретной страховой организации без выбора между несколькими;
- Обусловливание кредитования обязательным открытием банковского счета. В настоящее время распространено заключение так называемых «договоров комплексного обслуживания»;
- Навязывание услуг по смс-уведомлению заемщика о поступлении платежа по кредитному договору.
Потребитель вправе
- Отказаться от оплаты таких услуг, а если они оплачены — вправе потребовать от исполнителя возврата уплаченной суммы.
- Убытки, причиненные потребителю вследствие нарушения его права на свободный выбор услуг, возмещаются кредитной организацией в полном объеме.
Что делать если навязали дополнительную услугу
- В целях отказа от дополнительной платной услуги потребителю нужно обратиться в банк с письменным заявлением об отказе от дополнительной платной услуги и возврате уплаченных за нее денежных средств.
Что делать, если вашу претензию проигнорировали
- Обратитесь с жалобой в Роспотребнадзор;
- Жалобу можно подать в профильный надзорный орган. На банк можно жаловаться в ЦБ РФ.
Согласно новым правилам, банки несут ответственность за навязывание дополнительных товаров, работ или услуг до приобретения основного товара: штраф для должностных лиц составляет — от 2000 до 4000 рублей, для компаний — от 20 тысяч до 40 тысяч рублей (часть 2.1 статьи 14.8 КоАП РФ). Однако услуга не будет считаться навязанной, если вы решили приобрести ее добровольно.
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