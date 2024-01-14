14 января 2024

Что делать, если банк вместе с кредитом навязывает ненужные услуги

У клиента банка есть несколько возможностей избежать навязанных услуг
© Служба новостей «URA.RU»
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Банки при выдаче кредитов могут навязать платные допуслуги Фото:

В процессе потребительского кредитования банки часто навязывают клиентам дополнительные услуги. Закон о защите прав потребителей прямо запрещает так делать. Самыми востребованными продуктами у россиян остаются потребительские займы, которые оформляются при приобретении автомобилей, бытовой техники, планшетов, мобильных телефонов. URA.RU рассказывает, что делать если навязали дополнительную услугу.

Наиболее распространенные дополнительные услуги

  • Навязывание заемщику платной услуги по подключению к Программе страхования жизни и здоровья без его согласия;
  • Навязывание конкретной страховой организации без выбора между несколькими;
  • Обусловливание кредитования обязательным открытием банковского счета. В настоящее время распространено заключение так называемых «договоров комплексного обслуживания»;
  • Навязывание услуг по смс-уведомлению заемщика о поступлении платежа по кредитному договору.

Потребитель вправе

  • Отказаться от оплаты таких услуг, а если они оплачены — вправе потребовать от исполнителя возврата уплаченной суммы.
  • Убытки, причиненные потребителю вследствие нарушения его права на свободный выбор услуг, возмещаются кредитной организацией в полном объеме.

Что делать если навязали дополнительную услугу

  • В целях отказа от дополнительной платной услуги потребителю нужно обратиться в банк с письменным заявлением об отказе от дополнительной платной услуги и возврате уплаченных за нее денежных средств.

Что делать, если вашу претензию проигнорировали

  • Обратитесь с жалобой в Роспотребнадзор;
  • Жалобу можно подать в профильный надзорный орган. На банк можно жаловаться в ЦБ РФ.

Согласно новым правилам, банки несут ответственность за навязывание дополнительных товаров, работ или услуг до приобретения основного товара: штраф для должностных лиц составляет — от 2000 до 4000 рублей, для компаний — от 20 тысяч до 40 тысяч рублей (часть 2.1 статьи 14.8 КоАП РФ). Однако услуга не будет считаться навязанной, если вы решили приобрести ее добровольно.

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В процессе потребительского кредитования банки часто навязывают клиентам дополнительные услуги. Закон о защите прав потребителей прямо запрещает так делать. Самыми востребованными продуктами у россиян остаются потребительские займы, которые оформляются при приобретении автомобилей, бытовой техники, планшетов, мобильных телефонов. URA.RU рассказывает, что делать если навязали дополнительную услугу. Согласно новым правилам, банки несут ответственность за навязывание дополнительных товаров, работ или услуг до приобретения основного товара: штраф для должностных лиц составляет — от 2000 до 4000 рублей, для компаний — от 20 тысяч до 40 тысяч рублей (часть 2.1 статьи 14.8 КоАП РФ). Однако услуга не будет считаться навязанной, если вы решили приобрести ее добровольно.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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